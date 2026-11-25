Трамп остановил подрыв опасного боевого вещества в Айове

Tекст: Игорь Иножарский

Президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что распорядился приостановить подготовленный военными контролируемый подрыв деградировавшего свинцового азида на заводе боеприпасов в Миддлтауне (Iowa Army Ammunition Plant) до тех пор, пока Восьмой окружной апелляционный суд США и избранный губернатор Айовы демократ Роб Сэнд не одобрят операцию, передает Fox News.

«Я считаю правильным устранить эту давнюю проблему, но в то же время приказал военным не делать этого до тех пор, пока Восьмой окружной суд не согласится с тем, что мы можем двигаться вперед, и полностью увязываю это решение с согласием избранного губернатора Роба Сэнда на проведение операции», – написал Трамп в своем сообщении, предупредив, что в случае отказа суда или Сэнда он будет «вынужден возложить на избранного губернатора ответственность за любые гибель и разрушения, вызванные этой крайне печальной и затянувшейся ситуацией».

Армия уже трижды переносила дату подрыва – с пятницы на понедельник, затем на среду, объясняя, что нужно дождаться оптимальных погодных условий и завершить все меры по снижению рисков, тогда как в подготовленной военными экологической оценке говорится, что выявленный в марте запас свинцового азида со временем перекристаллизовался, превратился в особо опасный отход и стал настолько чувствителен к удару, трению и температуре, что его невозможно безопасно транспортировать, а опубликованное ранее уведомление для местных жителей предупреждало о кратковременном шуме, вибрациях, пылевом шлейфе и осаждении свинцесодержащих частиц на почву после двух последовательных взрывов.

На прошлой неделе экологическая организация Earthjustice подала иск от имени Совета по охране окружающей среды Айовы и местного отделения Sierra Club, добиваясь блокировки подрыва, после чего Апелляционный суд Восьмого округа приостановил действие экстренного разрешения Агентства по охране окружающей среды США, однако федеральное правительство в обращении к суду заявило, что армия намерена воспользоваться исключением из требований закона о контроле за обращением с отходами и провести контролируемую детонацию до 24 ноября ради предотвращения более опасного неконтролируемого взрыва, сообщает Axios.

В другом своем заявлении Трамп подчеркнул, что, по мнению военных экспертов, планируемый контролируемый подрыв быстро разрушающихся материалов безопаснее, чем ожидание их возможного самопроизвольного взрыва, и предупредил, что затягивание решения повышает риск «крупного самопроизвольного взрыва», указывает Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре спутниковые снимки показали американские военные базы на Ближнем Востоке после ударов Ирана. В августе агентство Associated Press сообщило об угрозах президента США Дональда Трампа нанести удары по Оману из-за близости страны к сделке с Ираном. В апреле президент США Дональд Трамп рассматривал удары по мостам и электростанциям на территории Ирана при отсутствии результатов переговоров.