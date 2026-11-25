Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Пекин назвал встречу лидеров России, США и КНР сигналом сепаратистам Тайваня
Госсовет КНР: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина стала сигналом Тайваню
Недавняя трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина была нацелена против тайваньских сепаратистов, заявила представитель канцелярии при Госсовете КНР Чжан Хань.
Официальный Пекин назвал недавние переговоры лидеров трех держав в Шэньчжэне четким посланием сторонникам отделения острова. «Власти Демократической прогрессивной партии должны трезво оценить ситуацию, полностью отказаться от иллюзий, касающихся независимости Тайваня, и прекратить сепаратистскую деятельность, иначе их ждет полное поражение», – заявила Чжан Хань, передает ТАСС.
Она отметила, что решение тайваньского вопроса является неизменной исторической задачей Коммунистической партии Китая и необходимым условием для возрождения нации. По ее словам, проблема Тайваня остается самым деликатным аспектом китайско-американских отношений, а ее правильное решение станет залогом стабильности между Пекином и Вашингтоном.
Чжан Хань добавила, что движение за независимость острова противоречит мировым тенденциям и не имеет будущего. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако официальный Пекин при поддержке большинства стран, включая Россию, считает его одним из регионов КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении проблемы ядерного оружия Ирана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Американский лидер назвал первую трехстороннюю встречу одним из самых знаменательных международных событий за многие годы.
В четверг Трамп предложил главам двух государств обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений.