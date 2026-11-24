Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Путин поручил внедрить принцип «бери или плати» в электроснабжении
Президент Владимир Путин поручил обеспечить применение принципа «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии с 2027 года.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. На первом этапе, который начнется с 1 января 2027 года, нововведение затронет только тех потребителей, которые будут впервые присоединяться к электрическим сетям. В дальнейшем правительство должно рассмотреть вопрос о распространении этого правила на всех абонентов.
Кроме того, президент поручил обеспечить оплату услуг по передаче электричества на основе фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной. Учитываться будет та максимальная мощность, которая заявляется потребителями в момент технологического присоединения их устройств к электросетям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил утвердить план стимулирования спроса на российские аккумуляторы.
Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку производителям эффективных систем накопления электроэнергии.