Минобороны Турции: При падении вертолета в Эскишехире погибли пятеро военных

Tекст: Ольга Иванова

Воздушное судно потерпело крушение в районе Тепебаши, передает ТАСС со ссылкой на министерство национальной обороны республики. По данным телеканала TRT, катастрофа произошла во время планового тренировочного полета.

Отмечается, что разбился вертолет AS-532, который активно используется Военно-воздушными силами Турции. В настоящее время вооруженные силы страны проводят расследование инцидента. Информация о причинах катастрофы и погодных условиях выясняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в турецкой провинции Эскишехир потерпел крушение вертолет ВВС страны Eurocopter AS-532.

В середине месяца двое жителей турецкой провинции Малатья пострадали из-за падения обломков разбившегося военного вертолета на жилой дом.

Тогда при крушении вертолета S-70 в этом регионе погибли четверо военнослужащих.