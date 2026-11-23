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В Стамбуле поиски замеченной в жилом районе львицы затянулись на 12 часов
Turkiye Today: В Стамбуле не могут поймать замеченную в жилом районе львицу
Львицу, замеченную в жилом районе Стамбула, не могут поймать уже более 12 часов, животное может находиться в лесу неподалеку от людей, сообщил портал Turkiye Today.
Мужчина заметил животное в воскресенье в жилом квартале Ускумрукей округа Сарыер и сообщил об этом по номеру 112, пишет Turkiye Today. Прибывшие на место сотрудники жандармерии обнаружить львицу не смогли.
Записи с тепловизионных камер показали, что животное находилось в лесу неподалеку от квартала. Поиск продолжается более 12 часов, территория оцеплена.
«Мы просим граждан не покидать свои дома, чтобы им не причинили вреда и они не мешали работе», – заявил глава Сарыера Мустафа Октай Аксу.
Львы не обитают в лесах рядом с Сарыером, и появление животного опасно для района, где проживает множество семей с детьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти стамбульского района Сарыер попросили местных жителей не покидать свои дома из-за поисков львицы.
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