Turkiye Today: В Стамбуле не могут поймать замеченную в жилом районе львицу

Tекст: Вера Басилая

Мужчина заметил животное в воскресенье в жилом квартале Ускумрукей округа Сарыер и сообщил об этом по номеру 112, пишет Turkiye Today. Прибывшие на место сотрудники жандармерии обнаружить львицу не смогли.

Записи с тепловизионных камер показали, что животное находилось в лесу неподалеку от квартала. Поиск продолжается более 12 часов, территория оцеплена.

«Мы просим граждан не покидать свои дома, чтобы им не причинили вреда и они не мешали работе», – заявил глава Сарыера Мустафа Октай Аксу.

Львы не обитают в лесах рядом с Сарыером, и появление животного опасно для района, где проживает множество семей с детьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти стамбульского района Сарыер попросили местных жителей не покидать свои дома из-за поисков львицы.

В начале месяца в турецкой провинции Сакарья мужчина пострадал при нападении бурого медведя.

В прошлом году в Анталье сбежавший лев напал на мужчину и тяжело ранил его.