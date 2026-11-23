Депутат Говырин назвал получателей автоматической прибавки к пенсии в 2027 году

Tекст: Ольга Иванова

В 2027 году страховые пенсии россиян пересчитают по нескольким основаниям на базе данных индивидуального лицевого счета. О порядке назначения прибавок рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT.

«Перерасчет пройдет автоматически по данным индивидуального лицевого счета», – пояснил парламентарий. По его словам, с 1 августа получателям пенсий по старости и инвалидности учтут взносы за работу в 2026 году. При расчете будет учтено до трех дополнительных пенсионных коэффициентов, а размер прибавки зависит от официального заработка и стоимости коэффициента.

В течение года фиксированную выплату автоматически пересчитают при достижении 80-летнего возраста, получении первой группы инвалидности и рождении ребенка. Кроме того, северную надбавку назначат без заявления при наличии нужного стажа.

С 2027 года россиянам также начнут автоматически назначать надбавку в размере 25% за сельский стаж. Для этого потребуется 30 лет работы в сельском хозяйстве, проживание в сельской местности и прекращение трудовой деятельности. Заявление через единый портал государственных услуг, МФЦ или по почте понадобится только для учета самостоятельно подтверждаемых нестраховых периодов и доплаты за иждивенцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Социальный фонд России сообщил о возможности оформления страховой пенсии по старости в 2027 году мужчинами 1962 года рождения и женщинами 1967 года рождения.

В прошлом месяце Социальный фонд России спрогнозировал достижение среднего размера страховой пенсии по старости у неработающих граждан уровня в 30,2 тыс. рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.