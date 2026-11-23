BYD решил обжаловать запрет на продажи внедорожника Fang Cheng Bao Ti7 в ЕС

Tекст: Алексей Дегтярёв

Окружной суд Гааги вынес судебный запрет, который не позволяет BYD продавать в ЕС электрический внедорожник Fang Cheng Bao Ti7. Суд постановил, что он нарушает дизайн модели Defender британской компании Jaguar Land Rover, пишет South China Morning Post.

«BYD категорически не согласна с решением и обжалует его», – заявили в компании.

Китайский автопроизводитель подчеркнул, что Ti7 является результатом его собственной независимой дизайнерской работы и не нарушает никаких прав Jaguar Land Rover. В BYD намерены использовать все законные средства, чтобы доказать ошибочность этого решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд в Нидерландах обязал Jaguar Land Rover уничтожить документы, изъятые во время обыска в офисе BYD в Нидерландах.

В начале месяца автомобиль BYD установил новый рекорд для серийных электромобилей, развив скорость более 503 км в час во время заездов в Абу-Даби.

В прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили BYD на авиабазе в Японии.