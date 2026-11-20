Путин заявил о согласии Москвы с предложенными США компромиссами по Украине

Путин: Россия согласилась с предложенными США компромиссами по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Эти компромиссы предложены американской стороной, и мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть и нами поддержаны», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте президента России.

По словам Путина, теперь вопрос заключается в готовности Украины и ее европейских спонсоров принять эти предложения и договориться о прекращении боевых действий мирным путем. Пока, по оценке российского лидера, такой готовности они не проявляют.

«Может быть, и к ним придет осознание того, что лучше соглашаться с этими компромиссами, чем потом столкнуться с реалиями, с которым все равно нужно будет когда-то согласиться», – сказал глава государства.

Путин также высказал мнение, что нынешнее руководство Украины не заинтересовано в прекращении боевых действий из-за необходимости проводить затем выборы и риска утратить власть. Кроме того, он обвинил украинские власти в хищении национальных ресурсов и западной помощи, заявив, что завершение конфликта лишит их этих доходов.

«Поэтому нет никаких стимулов у них соглашаться с прекращением боевых действий и с созданием условий для долгосрочного – как я уже говорил, бессрочного – мира, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этому», – заявил президент.

Он добавил, что реализация компромиссов станет возможной, если украинское руководство и его спонсоры осознают сложившиеся реалии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о значительном внимании к украинскому конфликту на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о поездке в Берлин для переговоров по украинскому урегулированию с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию.