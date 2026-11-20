Абсолютно любая еда имеет право на существование, но традиционная национальная кухня тем и отличается от экспериментальной и повседневной, что у блюд есть классические рецепты. Вот зачем нужен ГОСТ на русскую кухню.0 комментариев
Британия и Евросоюз начали переговоры о сближении
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем прибыл в Брюссель для участия в первом официальном саммите с лидерами Европейского союза с целью перезагрузки двусторонних отношений.
Стороны планируют заключить соглашения о правилах в сфере продовольствия, торговле квотами на выбросы и схеме мобильности молодежи, пишет Politico.
Лондон и Брюссель также попытаются договориться о снижении платы за обучение для европейских студентов в британских университетах.
По данным Bloomberg, британский премьер намерен добиться еще большего сближения с европейскими партнерами. Спустя десятилетие после выхода из ЕС Британия постепенно возвращается к блоку на фоне глобального давления, отмечает The New York Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сохраняющееся непонимание между Лондоном и Евросоюзом по ряду политических вопросов отметили в качестве препятствия для успешной перезагрузки отношений. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о намерении договориться об изменении сделки по Brexit на саммите в Брюсселе. В понедельник Энди Бернем назвал ошибкой выход Великобритании из Евросоюза.