Berliner Zeitung: В Германии устали от просьб Киева о помощи

Tекст: Вера Басилая

Колумнист газеты Николас Бутылин отметил заметную общую усталость от Украины. По его словам, на протяжении четырех с половиной лет в Германии наблюдается одна и та же картина: Владимир Зеленский выступает с одной и той же просьбой о большем количестве оружия и денег, пишет Berliner Zeitung.

Население ФРГ несет бремя из-за роста цен на электроэнергию, газ и продукты, а также высокого уровня инфляции, в то время как Киев требует выделения дополнительных 27 млрд долларов от Евросоюза.

Бутылин полагает, что просьбы Украины, которые в 2022 году выглядели как крик о помощи, теперь воспринимаются как бесконечный цикл.

Автор статьи добавил, что мнение немцев изменилось и по вопросу возвращения граждан Украины на родину. Если весной 2022 года требования отправить беженцев обратно на фронт вызвали бы политическую травлю, то сейчас подобные предложения от чиновников звучат все чаще.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг финская активистка Салли Райски сообщила об изъятии 79 детей из семей украинских беженцев в Германии. В начале месяца власти ФРГ отменили автоматическое получение статуса беженца для украинских мужчин призывного возраста.

До этого газета Bild оценила коэффициент занятости украинских беженцев в ФРГ в 27,1%.