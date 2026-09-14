Bild: Лишь четверть украинцев в Германии трудоустроилась

Власти ФРГ: Занятость украинцев составила 27,1%, пособие получали 483 тысячи

Tекст: Мария Иванова

Коэффициент занятости украинских беженцев в Германии составляет 27,1%, то есть работа есть лишь примерно у четверти прибывших в страну украинцев, пишет Bild со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Рене Шпрингера.

По данным властей ФРГ, гражданское пособие получают 483 197 украинских беженцев. Для бессемейных – это 563 евро в месяц плюс расходы на аренду жилья и отопление, отмечает ТАСС.

Только в 2024 году Германия потратила на украинских граждан около 6,3 млрд евро в качестве базового обеспечения.

Шпрингер заявил изданию, что широко разрекламированная Берлином кампания по трудоустройству украинцев провалилась. Депутат потребовал прекратить выплачивать им гражданское пособие и заменить его социальной помощью в виде неденежных средств согласно закону о материальной помощи просителям убежища.

Согласно оценке Организации экономического сотрудничества и развития, в Польше в 2024 году работали около 78% украинцев, в Литве – 72%, в Британии – 69%. В Дании, Нидерландах и Чехии работа была у более чем 60% украинских беженцев. Эксперты считают, что выплата гражданских пособий в ФРГ лишает украинцев стимула искать работу. Всего в Германии сейчас находятся около 1,35 млн украинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским беженцам в Германии посоветовали быстрее найти работу.

Ранее Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев. На этом фоне большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам.