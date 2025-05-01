Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.3 комментария
Большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам
Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.
Согласно данным опроса, результаты которого приводит ТАСС, 77% жителей Германии выразили поддержку инициативе об отмене гражданских пособий для новых украинских беженцев. Немцы предпочли бы, чтобы украинские граждане получали помощь наравне с другими соискателями убежища, а не по более выгодной программе.
Гражданские пособия, предоставляемые украинцам сейчас, предназначены для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в тяжелой финансовой ситуации. Преимущество этих выплат заключается в их более высоком размере – на 103 евро больше стандартной помощи – и расширенном доступе к социальным услугам, включая языковые курсы и медицинское обслуживание.
В опросе, проведенном с 25 по 28 апреля, участвовали 2 275 человек. Только 11% респондентов высказались за сохранение гражданских пособий для украинцев, еще 12% затруднились с ответом. В коалиционном договоре между консервативными и социал-демократическими силами Германии указано, что украинские беженцы больше не будут получать гражданские пособия. Сейчас в Германии находится примерно 1,25 млн выходцев с Украины, около 700 тыс. из них получают гражданские пособия, при этом 480 тыс. считаются трудоспособными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. граждан с Украины, число которых заметно возросло с началом спецоперации на Украине, украинцы стали занимать первое место по числу совершенных преступлений в Польше, а власти Британии разрешили украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме.