Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно данным опроса, результаты которого приводит ТАСС, 77% жителей Германии выразили поддержку инициативе об отмене гражданских пособий для новых украинских беженцев. Немцы предпочли бы, чтобы украинские граждане получали помощь наравне с другими соискателями убежища, а не по более выгодной программе.

Гражданские пособия, предоставляемые украинцам сейчас, предназначены для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в тяжелой финансовой ситуации. Преимущество этих выплат заключается в их более высоком размере – на 103 евро больше стандартной помощи – и расширенном доступе к социальным услугам, включая языковые курсы и медицинское обслуживание.

В опросе, проведенном с 25 по 28 апреля, участвовали 2 275 человек. Только 11% респондентов высказались за сохранение гражданских пособий для украинцев, еще 12% затруднились с ответом. В коалиционном договоре между консервативными и социал-демократическими силами Германии указано, что украинские беженцы больше не будут получать гражданские пособия. Сейчас в Германии находится примерно 1,25 млн выходцев с Украины, около 700 тыс. из них получают гражданские пособия, при этом 480 тыс. считаются трудоспособными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. граждан с Украины, число которых заметно возросло с началом спецоперации на Украине, украинцы стали занимать первое место по числу совершенных преступлений в Польше, а власти Британии разрешили украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме.