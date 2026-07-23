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    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня

    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    Комментарии (0)
    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

    Лавров: Россия обеспокоена планами Германии получить доступ к ядерному оружию

    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии
    @ Aaron Favila/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Информация о намерениях Берлина получить доступ к ядерному оружию вызвала глубокую тревогу российского руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    «Это действительно вызывает тревогу», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле, комментируя планы ФРГ в ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила об оценке специалистами НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость учета немецких проектов в российском военном планировании.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предсказал обострение обстановки на европейском континенте из-за возможного ядерного статуса ФРГ.

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    22 июля 2026, 15:16 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии Хренин поручил отправлять нерадивых аграриев в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Недобросовестных работников сельского хозяйства, нарушающих трудовую дисциплину во время уборочной кампании, начнут призывать в вооруженные силы для охраны границы.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами, чтобы обсудить призыв в армию работников агропромышленного комплекса, не выполняющих свои обязанности во время страды, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Александр Лукашенко поручил отправлять недисциплинированных аграриев на охрану государственной границы с Украиной. В ходе доклада главы военного ведомства обсуждалась реализация этой инициативы.

    «Уважаемые товарищи офицеры, я собрал вас для того, чтобы поставить задачу по порядку выполнения поручения главы государства, которое было вчера доведено на селекторном совещании», – заявил Хренин. Он добавил, что детали выполнения задачи будут обсуждаться с военкомами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию.

    Белорусский лидер рассказал о соучастии правоохранителей в кражах топлива во время уборочной кампании.

    Ранее глава государства анонсировал точечную мобилизацию воинских частей для оценки боеготовности.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    МО: Осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие с судимостями за тяжкие преступления будут проходить службу изолированно от остальных контрактников, заявил замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин.

    «Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступления, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые сегодня проходят службу по контракту и не имеют подобных правонарушений», – сказал Горемыкин, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что за подобными формированиями организован строгий контроль со стороны профильных командиров и других соответствующих компетентных органов.

    Осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. Весной того же года Госдума одобрила механизм освобождения участников спецоперации от уголовной ответственности.

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    22 июля 2026, 23:44 • Новости дня
    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан

    Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдума одобрила правительственную инициативу, позволяющую людям с непогашенной судимостью отправляться на военную службу в период мобилизации.

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, расширяющий возможности службы по контракту. Документ касается граждан с неснятой или непогашенной судимостью в период мобилизации, передает ТАСС.

    Изменения вносятся в статью 34 закона о воинской обязанности. Они исключают ряд препятствий для поступления на службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.

    В частности, право заключить контракт получат осужденные за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров и культурных ценностей.

    Кроме того, инициатива позволяет отправляться на службу лицам, судимым за участие в бандах и преступных сообществах, за хищение ядерных материалов.

    Одновременно депутаты приняли корреспондирующие поправки в Уголовный кодекс РФ. Оба закона вступят в силу через десять дней после подписания президентом и официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения военных контрактов подсудимыми. МО 22 июля объявило, что осужденные за тяжкие преступления контрактники будут служить отдельно.

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    23 июля 2026, 05:59 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о кровавом прошлом нового главкома ВСУ

    Марочко: Драпатый продолжит попытки геноцида россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавно назначенный главнокомандующим украинской армией Михаил Драпатый причастен к преступлениям против мирного населения Донбасса в 2014 году и нет гарантий, что на новой должности он не станет пытаться проводить геноцид жителей России, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    «Драпатый может внедрять те практики, которые он наработал еще с 2014 года. То есть, если мы говорим о его боевом опыте, то это как раз тот генерал, который прошел определенные горячие точки в Донбассе и, естественно, замешан в кровавых преступлениях, что свидетельствует о том, что точно так же наши жители будут подвергаться геноциду со стороны Украины», – заявил Марочко ТАСС.

    Эксперт добавил, что назначение Драпатого не принесет кардинальных сдвигов для украинских войск на фронте, так как оперативно-тактическая обстановка остается сложной для противника.

    Напомним, 22 июля Владимир Зеленский официально снял с должности Александра Сырского и назначил на его место Драпатого. Также был уволен глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, его сменил Игорь Скибюк.

    При этом возникла правовая коллизия: по закону новый главком назначается по представлению министра обороны, должность которого сейчас вакантна после отставки Михаила Федорова 14 июля. Утвердить нового министра должна Верховная рада, находящаяся на каникулах до 18 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник заявил, что кураторы заставили Зеленского назначить Драпатого главкомом ВСУ. Зеленский принес главкома ВСУ в жертву «картонному майдану». Драпатый отметил назначение нацистским лозунгом.

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    22 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о якобы встрече дипломатов России и ФРГ в Баку

    Песков: У Кремля нет данных о якобы встрече России и ФРГ в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не обладает сведениями о возможных контактах делегаций из Москвы и Берлина на территории азербайджанской столицы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слухи о переговорах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул сведение отношений между Москвой и Берлином к нулевому состоянию.

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    23 июля 2026, 00:25 • Новости дня
    Уитакер обсудил с Зеленским поставки перехватчиков для Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    В Киеве прошли переговоры, посвященные реализации соглашения о поставках беспилотников и ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине, о чем сообщил в соцсети Х постпред США при НАТО Мэттью Уитакер и глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и высшим руководством Украины, чтобы обсудить  реализацию сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    Основной темой обсуждения стала реализация договоренностей американского президента.

    «Мы хорошо поговорили – в первую очередь о том, как защитить украинское небо с помощью дополнительных поставок перехватчиков Patriot через PURL. <...> Мы также обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной, основанное на решении президента Трампа в Анкаре выдать Украине лицензию на производство Patriots, и сделку по беспилотникам, над которой сейчас работают наши команды», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн отмечал, что Вашингтон еще решил, как ответить на запрос о передаче дополнительных систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался президенту США в письме на критическую нехватку систем ПВО, но США проигнорировали просьбу Зеленского о ПВО. В среду Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским.

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    22 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В центральном офисе Deutsche Bank прошли масштабные обыски

    Прокуратура Германии провела обыски в Deutsche Bank из-за налоговых махинаций.

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum.

    Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Германии провели оперативные мероприятия в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

    Поводом для визита силовиков стали подозрения в возможных налоговых махинациях финансовой организации.

    «Следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum», – говорится в публикации западных газет.

    Уточняется, что операцию проводили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Механизм Cum-Cum предполагает краткосрочную передачу акций между местными и иностранными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Подобные операции позволяют владельцам ценных бумаг легально снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.

    Долгое время такие транзакции находились в серой зоне, однако в последнее время немецкие следственные органы начали относиться к ним с повышенным вниманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе немецкая полиция провела обыски в филиалах Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

    В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы этой кредитной организации.

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    23 июля 2026, 01:15 • Новости дня
    Militarnyi: Варшава поставила Киеву условие для передачи истребителей МиГ-29

    Tекст: Катерина Туманова

    Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов МиГ-29 Киеву из-за нерешенного вопроса обмена авиационной техники на технологии украинских беспилотных систем, сообщил украинский журнал Militarnyi.

    «В конце 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявили о планах передать Украине часть истребителей МиГ-29, все еще находящихся на вооружении ВВС Польши. Согласно первоначальным соглашениям, Польша должна была получить доступ к украинским технологиям беспилотных систем в обмен на летательные аппараты», сказано в материале украинского журнала Militarnyi.

    В июне польская сторона подтвердила, что передача боевых машин задерживается из-за неурегулированного вопроса обмена технологиями. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отмечал важность этих поставок.

    «Проблема не в нехватке самолетов, а в нехватке пилотов», – подчеркивал он.

    Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик пояснил, что техника будет отправлена Киеву сразу после достижения договоренностей. В июле стороны возобновили консультации о возможной отправке девяти самолетов.

    Украинская делегация, осмотрев польские МиГ-29, выразила недовольство их состоянием. Из-за недостаточного технического обслуживания самолеты были признаны нуждающимися в ремонте, особые опасения вызвало состояние шасси.

    Польша готова помочь в модернизации, но настаивает на оплате работ Украиной или странами-партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Польша решила утилизировать 14 предназначавшихся для украинской армии самолетов. Власти Украины  отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29.

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    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня
    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

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