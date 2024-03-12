Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?6 комментариев
Госдума одобрила законопроект об освобождении от наказания для контрактников СВО
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на закрепление в УК и УПК России механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС России в период проведения спецоперации на Украине.
Авторами инициативы являются главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
Ранее Клишас пояснил, что лица, совершившие правонарушение, смогут проходить военную службу в зоне СВО и таким образом реабилитироваться в глазах общества.