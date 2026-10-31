Президент Польши встретился с лидерами фракций на фоне кризиса

Президент Польши обсудил конституционный кризис с лидерами фракций

Tекст: Мария Иванова

Президент Польши Кароль Навроцкий проводит встречи с лидерами парламентских фракций на фоне конституционного кризиса, передает РИА «Новости».

«Идет встреча президента Польши Кароля Навроцкого с вице-премьером, министром национальной обороны Владиславом Косняком-Камышем, а также вице-спикером сейма Петром Згожельским», – сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Лескевич.

Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей во главе с премьером Дональдом Туском отстранить от обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке полномочий Свенчковского и Соханьского. На официальной странице учреждения в соцсетях заявили о незаконном захвате сайта и подчеркнули сохранение должности за Свенчковским.

Протестующие окружили здание суда, полиция провела задержания. Навроцкий прервал заграничный визит и вернулся в Варшаву, а лидер оппозиции Ярослав Качиньский назвал происходящее этапом государственного переворота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу внеочередное заседание Совета парламентариев назначили на вторую половину дня.

Политические партии Польши ранее не смогли прийти к единому мнению об участии в консультациях с главой государства.

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала немедленно приостановить полномочия премьер-министра страны Дональда Туска.