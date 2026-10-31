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Сгоревший храм в Голой Пристани оказался опутан паутиной из дронов ВСУ
Сгоревший храм в Голой Пристани опутан паутиной из оптоволоконных дронов
Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области, сгоревший после атаки Вооруженных сил Украины, опутан паутиной из оптоволоконного кабеля для дронов.
Нити оптоволокна тянутся со стороны Херсона и покрывают территорию вокруг храма. Леской опутаны ограждение, деревянный крест и дверной козырек, передает ТАСС.
В начале октября Свято-Духовский храм в Херсонской области сгорел в результате удара Вооруженных сил Украины. Здание, пережившее наводнение в 2023 году, было уничтожено вместе с церковной утварью и богослужебными книгами. По словам священнослужителей, восстановить храм в ближайшее время невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг храм Святой мученицы Татианы в Мелитополе получил повреждения при атаке дронов ВСУ.
В середине месяца украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника во двор храма Рождества Пресвятой Богородицы в Херсонской области.