Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов
С 24 по 30 октября ВС России нанесли два массированных и девять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов, БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.
Утром в пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.
На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.
Также российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.