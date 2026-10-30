ВС России за неделю нанесли два массированных и девять групповых ударов

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов, БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

Утром в пятницу сообщалось, что российские военные поразили предприятия по сборке БПЛА на Украине.

На этой неделе Южный мост в Киеве был поражен в результате массированного удара ВС России.

Также российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.