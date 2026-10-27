Южный мост и объекты метрополитена в Киеве получили повреждения при ударе

Южный мост и объекты метро в Киеве пострадали в результате удара

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Попадания в Южный мост», – цитирует Кличко RT.

Отмечается, что урон нанесен как самому мостовому сооружению, так и связанным с ним объектам подземки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны сообщило о поражении киевского Южного моста в ходе массированного удара по военным объектам на Украине.

В среду Виталий Кличко заявил об ударе российского беспилотника по объекту транспортной инфраструктуры.

Также на прошлой неделе мэр города подтвердил повреждение одного из энергетических объектов в результате серии взрывов.