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    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    14 комментариев
    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня

    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    В МВД поступило предложение запретить начинающим водителям мощные автомобили

    Tекст: Вера Басилая

    В МВД поступило предложение от Национального автомобильного союза запретить автомобилистам со стажем менее трех лет управлять машинами мощностью более 150 л. с.

    С инициативой обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    «Примерно треть всех аварий на дорогах России происходит по вине именно начинающих водителей. Нередко они водят свои автомобили крайне опасно, что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими», – пояснил Шапарин.

    Кроме того, Шапарин предложил ввести штрафы от 5 до 15 тыс. рублей за нарушение этого запрета. Он отметил, что молодые водители часто не осознают последствий опасной езды и становятся злостными нарушителями ПДД, демонстрируя свои «достижения» в соцсетях. В связи с этим предлагается осуществлять мониторинг соцсетей для привлечения нарушителей к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    До этого Следственный комитет предложил запретить подросткам младше 16 лет управлять электросамокатами.

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    26 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Умерла мать вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна

    NDR: Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна умерла в 87 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поэтесса и журналистка Бригитта Линдеманн, мать вокалиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, ушла из жизни в возрасте 87 лет.

    Бригитта Линдеманн скончалась в минувшие выходные в своем доме на северо-западе Мекленбурга, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    Она познакомилась со своим будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, в 1959 году. Спустя четыре года пара поженилась, тогда же у них родился сын Тилль, который впоследствии стал фронтменом и автором текстов группы Rammstein.

    С 1968 года Бригитта Линдеманн работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Писательница продолжала заниматься литературой до последних дней, издав в начале года сборник стихов «Беззвучно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца скончался художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Петербурга Андрей Медведев.

    В апреле в возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска.

    В феврале умер участник немецкой диско-группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Мерц заявил о якобы предпринимаемых Россией попытках дестабилизировать Германию

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза в Баварии заявил, что Россия якобы ежедневно стремится дестабилизировать ситуацию в стране.

    «Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию», – заявил Мерц.

    Немецкий канцлер при этом не привел никаких фактов или доказательств, которые могли бы подтвердить его заявления о действиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Одновременно Мерц заявил о «внутренних экстремистах», которые, по его словам, представляют «растущую угрозу» для Европы и Германии наряду с иностранными державами, и заверил, что возглавляемый им блок ХДС/ХСС борется за «свободу и безопасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обеспокоенность Мерца влиянием России на немецкое общество.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне заявил о необходимости отставки Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    25 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    В СвДП не исключили распада правящей коалиции Германии

    Замглавы СвДП Кубики не исключил распада правящей коалиции Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики заявил, что не исключает скорого распада правящей коалиции ФРГ.

    «Мы готовы при необходимости пойти на досрочные выборы, если это правительство снова потерпит неудачу», – приводит слова Кубики dpa.

    Он заявил, что ситуация на федеральном уровне в Германии сейчас настолько нестабильна, что нельзя исключать даже распада коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ. Он подчеркнул, что политическая и экономическая неопределенность усиливает кризис доверия к правительству, передает РИА «Новости».

    Кубики подверг резкой критике экономический курс нынешнего кабинета министров ФРГ. Он отметил, что прогнозируемый экономический рост на уровне 1,3% был «куплен ценой крупнейшей в истории ФРГ программы заимствований», при этом, по его мнению, необходимые структурные реформы так и не были проведены.

    Зампред СвДП призвал к «повсеместному и надежному» снижению стоимости энергоносителей и обрушился с критикой на решение властей Германии импортировать сжиженный природный газ по морю при наличии собственных неиспользуемых месторождений.

    Он осудил запрет на добычу сырья методом фрекинга и блокирование строительства современных модульных атомных электростанций, добавив, что «единственный эффективный закон о поддержке демократии – это экономический рост».

    СвДП на фоне падения рейтингов в 2026 году потерпела серию поражений на региональных выборах в Германии. В сентябре партия с результатом 2,6% голосов лишилась представительства в ландтаге федеральной земли Саксония-Анхальт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о давлении на экономику ФРГ и необходимости немедленных реформ.

    Мерц столкнулся с кризисом в ХДС.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    25 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    На вокзалах Германии поймали 5 тыс. человек с алкоголем после запрета

    Tекст: Ольга Иванова

    В первые семь дней после введения запрета на распитие спиртного на станциях немецкого концерна Deutsche Bahn охранники выявили около 5 тыс. нарушителей.

    На платформах и в зданиях вокзалов сотрудники службы безопасности заметили тысячи человек с бутылками пива, бокалами вина и фляжками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Охранники подходили к пассажирам и разъясняли им новые правила, вступившие в силу 15 октября. По информации железнодорожников, большинство людей соглашались убрать алкоголь, и лишь в отдельных случаях нарушителей просили покинуть вокзал.

    Поводом для принятия жестких мер стал высокий уровень преступности. По статистике федеральной полиции, в 2025 году на вокзалах и в поездах Германии зарегистрировали 28 тыс. насильственных преступлений, значительная часть которых была совершена в состоянии алкогольного опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе почти на тысяче железнодорожных станций Германии прозвучала ложная тревога из-за случайного нажатия аварийной кнопки.

    В прошлом месяце концерн Deutsche Bahn сообщил о масштабных сбоях в движении поездов из-за вандализма и кражи кабелей.

    Летом железнодорожники временно остановили поезда по всей стране из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

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    24 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    В ДТП в Алтайском крае один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шелаболихинском районе Алтайского края в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще трое получили травмы, сообщила полиция региона.

    Авария произошла на 27-м км автодороги Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Столкнулись Toyota Town Ace под управлением водителя 1991 года рождения и Tenet T8, за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения, передает ТАСС.

    В результате происшествия пассажир Toyota Town Ace, мужчина 1982 года рождения, скончался на месте до приезда скорой помощи. Два других пассажира этого автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителю Tenet T8 оказали медицинскую помощь на месте аварии.

    По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Республике Алтай при столкновении двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.

    Ранее автобус «Барнаул – Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали. За две недели до этого на трассе в регионе перевернулся еще один автобус, тогда пострадали шесть человек.


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    24 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    В Петербурге задержали двух рецидивистов за серийные кражи дорогих авто

    В Петербурге полиция задержала двух рецидивистов за кражу BMW и Lexus

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полиция Петербурга задержала двух рецидивистов по подозрению в хищении автомобилей премиум-класса BMW и Lexus, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух ранее судимых мужчин по подозрению в кражах автомобилей BMW и Lexus общей стоимостью почти 20 млн рублей, сообщили в региональном главке МВД.

    В январе 2025 года правоохранительные органы получили заявление о похищении BMW X6 и BMW 730i из гаражного кооператива во Всеволожском районе Ленинградской области. Ущерб оценили в 11,3 млн рублей и 5,8 млн рублей соответственно. Один из автомобилей позднее был найден представителем владельца на паркинге в Петербурге с другими номерами.

    В декабре 2024 года с проспекта Науки в Петербурге угнали Lexus GS350 стоимостью 2,3 млн рублей. По этим фактам были возбуждены уголовные дела о краже.

    В результате совместной операции сотрудников угрозыска главка и Калининского района были задержаны двое ранее судимых мужчин 30 и 52 лет. При обыске у них обнаружили девять комплектов автомобильных номеров, а также ключи и документы от машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве рассказали о значительном снижении числа автоугонов. Ранее в столице задержали актера Максима Архипова по подозрению в угоне Toyota RAV4.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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