Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии
dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей
В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.
В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.
Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.
«Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.
В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.
В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.