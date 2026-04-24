«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Скончалась последняя ученица Рахманинова Рут Сленьчинска
В возрасте 101 года ушла из жизни американская пианистка Рут Сленьчинска, которая была последней живущей ученицей композитора Сергея Рахманинова, пишет Telegraph.
Сленьчинска скончалась в среду. По воспоминаниям самой исполнительницы, знаменитый наставник высоко ценил ее способности и однажды назвал «величайшим талантом в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Сленьчинска прославилась еще в раннем детстве. Будучи вундеркиндом, она в 1933 году покорила нью-йоркскую публику «бурной виртуозностью» на своем первом сольном концерте. В 2022 году пианистка представила свой последний фортепианный альбом под названием «Моя жизнь в музыке», где один из треков посвятила своему учителю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году скончался народный артист России пианист Михаил Мунтян. В январе из жизни ушел директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик.