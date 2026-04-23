  • Новость часаУмер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Жизни людей важнее мобильного интернета
    23 апреля 2026, 21:22 Мнение

    Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    Марина Ахмедова

    Журналист, писатель

    Сегодня Путин сказал, что приоритет – безопасность людей, так он объяснял ограничения интернета, и в некоторых каналах этим уже возмущаются или над этим насмехаются. Мне просто интересно, откуда вы все это пишете, друзья? Вы вообще, в России? Семья у вас есть?

    Сейчас в России нет практических мест, которые не задевает война, а, если ещё не задела, вот-вот может дотянуться. Вы хотите с детьми убегать от БПЛА? Вы хотите, чтобы когда вы спите, он влетел к вам в окно? Неужели, вы не можете почувствовать весь этот ужас, лично его не пережив?

    Я понимаю, что часть нашего общества живёт так, будто войны нет. Но она есть, и безопасность людей – важней. Ну вот так, война идёт, чем-то надо поступаться, жертвовать. И не надо питать иллюзий, что войну можно прекратить, если Россия захочет. А то Европа просто так свои военные производства разворачивает, и как будто она с НАТО вот так просто от нас отстанет.

    Или вам кажется, что и интернетом должны жертвовать только люди, которых война коснулась? «Вот у него сын на войне погиб, а она волонтерит, вот пусть их ограничения и касаются, а я хочу сидеть в кафе, иметь возможность оплатить счёт по карте и ничего не замечать». Но война ни у кого не спрашивает разрешения, можно ли залететь к вам в окно.

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден. Если мне надо поменять кого-то из близких на мобильный интернет, да я лучше в жизни им пользоваться не буду. Я понимаю, что после этого от меня отпишутся люди, но это то, как я думаю.

    Как не думаю, писать не планирую.

    Источник

    Другие материалы автора

    Главное
    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации