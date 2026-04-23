Жизни людей важнее мобильного интернета

Сегодня Путин сказал, что приоритет – безопасность людей, так он объяснял ограничения интернета, и в некоторых каналах этим уже возмущаются или над этим насмехаются. Мне просто интересно, откуда вы все это пишете, друзья? Вы вообще, в России? Семья у вас есть?

Сейчас в России нет практических мест, которые не задевает война, а, если ещё не задела, вот-вот может дотянуться. Вы хотите с детьми убегать от БПЛА? Вы хотите, чтобы когда вы спите, он влетел к вам в окно? Неужели, вы не можете почувствовать весь этот ужас, лично его не пережив?

Я понимаю, что часть нашего общества живёт так, будто войны нет. Но она есть, и безопасность людей – важней. Ну вот так, война идёт, чем-то надо поступаться, жертвовать. И не надо питать иллюзий, что войну можно прекратить, если Россия захочет. А то Европа просто так свои военные производства разворачивает, и как будто она с НАТО вот так просто от нас отстанет.

Или вам кажется, что и интернетом должны жертвовать только люди, которых война коснулась? «Вот у него сын на войне погиб, а она волонтерит, вот пусть их ограничения и касаются, а я хочу сидеть в кафе, иметь возможность оплатить счёт по карте и ничего не замечать». Но война ни у кого не спрашивает разрешения, можно ли залететь к вам в окно.

Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден. Если мне надо поменять кого-то из близких на мобильный интернет, да я лучше в жизни им пользоваться не буду. Я понимаю, что после этого от меня отпишутся люди, но это то, как я думаю.

