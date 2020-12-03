Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Не так много времени прошло после истории с сухим льдом в бассейне на дне рождения «аптечного блогера». В том бассейне погиб ее муж и друзья. В тот же день на нее подписался еще миллион человек. В сториз она вела прямые эфиры из реанимации, из дома.

И больше всего меня поразил тот прямой эфир, где убитая горем, мать ее мужа некрасиво забылась на диване. «Это мама Вали», – говорила аптечный блогер, наводя на нее камеру. И тогда стало ясно, что в современном мире смерть в эфире – это тоже товар.

С тех пор блогер сделала себе новую грудь, походила в эфиры ток-шоу, обзавелась новым молодым человеком, понаделала съемок с ним в кокошнике и сообщила, что беременна.

Подписчики ликуют, с интересом следят и завидуют. Чему? Такой же славе, которая женщине принесла смерть ее мужа и еще нескольких человек. Все хотят так же – миллионы подписчиков, деньги от рекламы и приглашения в телевизионные ток-шоу.

А для всего этого нужно только чуть-чуть – прославиться любой ценой. Не став ученым, выдающимся врачом, не прыгнуть даже в горящий дом, чтобы вынести ребенка. А прославиться, ничего не делая или делая какую-нибудь пакость, которую вообще нельзя популяризировать, но отчего-то телевидение популяризирует таких «людей».

Вчера во время очередного стрима умерла девушка – тоже практически в прямом эфире. У нее случилось расстройство кишечника, блогер ее выгнал, чтобы она не воняла в доме. Выгнал раздетой. А вчера было холодно. Она стучала в дверь, а он ее не пустил.

Он вел стрим. Неясно, от чего она умерла – от переохлаждения или чего-то иного. Но факт, что девушку выгнали раздетой на мороз и не пускали ради хайпа – новых подписчиков, славы и денег.

Когда она умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. «Еще раз спроси» – насмешливо ответила медик. В прямом эфире приехала даже полиция.

Нет, я понимаю, что старый Бог для этих людей умер, и теперь они поклоняются только богу по имени Всемогущий Хайп. «Возлюби ближнего своего» – нет, не слышали. Но у меня, в связи с этим практичный вопрос: вы хотите видеть этого «блогера» в ток-шоу? Вы хотите, чтобы это кривляние смотрела вся страна – ваши родители и дети?

А я не сомневаюсь в том, что его позовут, если уже не позвали, со всеми его друзьями. Еще и денег заплатят. Возможно, из наших налогов.

Источник: Блог Марины Ахмедовой