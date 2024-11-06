Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

Тимофей Бордачёв
Что победа Трампа значит для остального мира
При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.
Андрей Медведев
Трамп хочет лепить из России таран против Китая
В этой войне последнее дело – рассчитывать на каких-то западных политиков, их добрую волю и хорошие намерения. В этой войне мы можем рассчитывать только на себя самих, на наших людей, на русскую армию, промышленность, и на помощь Господа нашего и Спаса.
Глеб Кузнецов
Почему американский бигтех вдруг полюбил Трампа
Республиканцы становятся «партией прогресса», представляющей интересы технологических корпораций и привлекающей поддержку с их стороны. Молодые республиканцы «технологического призыва» отходят от представлений о внешней политике эпохи Рейгана.