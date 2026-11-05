  • Новость часаПутин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев рано обрадовался поражению республиканцев
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
    В Москве наладили производство «пухососов»
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования
    Путин поручил ОКР продолжить защиту интересов спортсменов
    Кличко усомнился в дальнейшей работе систем жизнеобеспечения Киева
    Свято-Николаевский архиерейский собор поврежден в Донецке из-за атаки БПЛА
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    8 комментариев
    5 ноября 2026, 17:22 • Новости дня

    Эксперт: Путин подчеркнул объединяющую роль русского народа

    Политолог Гагарин: Президент обозначил историческую миссию русского народа

    Эксперт: Путин подчеркнул объединяющую роль русского народа
    @ Сергей Отрошко/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Русский народ исторически выступает основой российской государственности и залогом сохранения самобытности всех народов страны. Поэтому его объединяющую и созидающую миссию необходимо поддерживать и укреплять, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Так он прокомментировал выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании Международной недели «Народы России».

    «Наиболее важным в речи президента Владимира Путина на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России» мне видится призыв усилить объединяющую миссию русского народа, развивать русский язык и культуру», – отметил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор УрФУ.

    Спикер напомнил, что эти тезисы находят отражение в Конституции, закрепляющей статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России.

    «Вся наша многовековая история подтверждает справедливость этих слов: именно русский народ выступает основой нашей государственности, гарантом сохранения и развития всех народов России. Президент прямо обозначает созидающую миссию русских – без них не могло бы начаться формирование нашей общей цивилизации», – отмечает политолог. Собеседник подчеркнул, что поддержка русского языка и культуры занимает стратегическое место в национальной политике главы государства, поскольку служит ресурсом укрепления всей страны.

    Гагарин также обратил внимание на особенность восприятия России за рубежом: для остального мира все народы нашей страны в определенном смысле являются русскими. «По большому счету, это символически правильно. Судя по всему, иностранцы интуитивно улавливают этнокультурную специфику российского общества», – полагает политолог.

    При этом он отметил, что сейчас, к сожалению, некоторые соседние государства настойчиво продвигают надуманные тезисы о своей якобы независимости от истории российской цивилизации. Такие утверждения необходимо публично оспаривать, подчеркивает Гагарин.

    Ранее Владимир Путин выступил на пленарном заседании недели «Народы России». В своей речи он подчеркнул важность темы межнациональных отношений, которым в нашей стране всегда уделялось огромное внимание.

    Он подчеркнул, что согласие и взаимоуважение этносов являются несущей конструкцией суверенитета страны. «Мы не просто сплотились за века и эпохи. Можно без всякого преувеличения сказать, что наша культура, мы просто проросли друг в друга», – подчеркнул Путин.

    Он также напомнил об особой роли русского народа в этом процессе, который, по его словам, «был и остается основой, образующей российскую государственность». «Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством», – продолжил он.

    Президент добавил: сила нашей страны лежит в многообразии культур, традиций и обычаев, в которых и заключен конкурентный потенциал РФ.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    Путин поручил создать аналог «Времени героев» для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

    Путин передал активы табачной группы JTI компании «Промышленные активы»

    Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей российского подразделения табачной группы JTI во временное управление акционерному обществу «Промышленные активы».

    Согласно опубликованному указу, сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Петро», ранее принадлежавших компании JTI Investments Sarl, переданы акционерному обществу «Промышленные активы», передает РИА «Новости».

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Данное распоряжение дополняет пункт 99 перечня активов, в отношении которых введено внешнее управление.

    Указ о передаче российских активов табачной группы JTI во временное управление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал передачу активов иностранных компаний во временное управление с их происхождением из недружественных стран.

    В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов немецкой торговой сети Metro во временное управление акционерному обществу «УК Торг Рус».

    Швейцарский производитель продуктов питания Nestle приступил к изучению возможных вариантов действий после введения временного управления в отношении российского подразделения.

    Комментарии (3)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:33 • Новости дня
    Песков: Повестка возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласовывается

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Повестка возможной встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае находится на стадии согласования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Она согласовывается сейчас», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что обсуждение деталей предстоящего события ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об обмене сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС.

    В понедельник представитель Кремля допустил общение Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущих переговоров глав трех государств.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 11:29 • Новости дня
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    Путин собрался обсудить с правительством подготовку к новой прямой линии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в четверг проведет совещание с правительством, на котором обсудят подготовку к программе «Итоги года».

    Совещание пройдет в формате видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Основной темой станут промежуточные итоги работы с обращениями граждан на прямую линию 2025 года. С докладом выступит глава Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Глава Сбербанка Герман Греф расскажет о внедрении искусственного интеллекта для обработки обращений, в том числе о совершенствовании системы для прямой линии этого года.

    Кроме того, Путин примет участие в открытии новых и реконструированных учреждений среднего профессионального образования в регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Владимира Путина с правительством по итогам прямой линии.

    В ноябре прошлого года Путин подтвердил использование языковой модели GigaChat для обработки обращений граждан.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Путин призвал зарубежные страны отказаться от конфронтации с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин выразил надежду, что зарубежные государства сделают правильные выводы и не будут стремиться к конфронтации с Москвой.

    В среду в Кремле прошла церемония вручения государственных наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации, в ходе которой Владимир Путин поблагодарил представителей иностранных государств за развитие двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

    «Те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, все-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а, наоборот, будут стремиться к сотрудничеству», – заявил Путин.

    Президент также подчеркнул, что взаимодействие в сфере культуры, образования и бизнеса создает благоприятную почву и основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности.

    «И хочу поблагодарить также представителей иностранных государств, которые здесь присутствуют. Поблагодарить вас за развитие отношений между Россией и вашими странами, нашими народами», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на церемонии в Кремле Путин заявил о стремлении России к сотрудничеству с другими странами.

    Владимир Путин назвал историческое взаимодействие народов и их обычаев основой развития страны.

    До этого Владимир Путин указал на укрепляющую роль культурного многообразия России.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Внесенная в базу «Миротворец» переводчица Достоевского получила медаль Пушкина

    Путин вручил медаль Пушкина южнокорейской переводчице Достоевского

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вручил южнокорейской переводчице произведений Федора Достоевского Ким Чжон А медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    В среду на церемонии вручения государственных наград в честь Дня народного единства Ким Чжон А получила медаль из рук главы государства за вклад в укрепление единства российской нации, передает РИА «Новости».

    «Я уверена, что перевод – это самая мирная дипломатия. Мне хочется верить, что эта награда – еще и подарок от самого Достоевского. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за высокую награду. А русской литературе, подарившей миру Достоевского, мой глубокий поклон», – заявила Ким Чжон А.

    Она призналась, что творчество русского писателя вошло в ее жизнь в юности, назвав его книги летописью человеческой души и молитвой о человеке. Также переводчица выразила благодарность спецпредставителю президента по международному и культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому и послу России в Республике Корея Георгию Зиновьеву.

    В сентябре данные Ким Чжон А были опубликованы на украинском сайте «Миротворец». Ресурс обвинил ее в поддержке российской специальной военной операции и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вручил медали Пушкина иностранцам.

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А испытала сильное потрясение после публикации ее личных данных на скандально известном украинском портале «Миротворец».

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин поздравил финалистов седьмого сезона конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил приветствие финалистам седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», которое зачитали во Всероссийском детском центре «Орленок».

    Участниками финала состязания стали 1,5 тыс. школьников 8-10-х классов из более чем 70 регионов России. Приветствие главы государства зачитал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

    «Знаю, что вы достойно преодолели непростые конкурсные испытания, обрели новых друзей и единомышленников, вместе с ними работали в командах, предлагали свои идеи для решения ответственных задач, стоящих перед предприятиями, госкорпорациями и целыми регионами», – заявил Владимир Путин.

    Президент отметил значимость Всероссийского детского центра «Орленок», который долгие годы объединяет ребят со всей страны и служит востребованной площадкой для масштабных мероприятий.

    В завершение он пожелал победителям успехов и выразил уверенность, что конкурс станет для них началом важных изменений в жизни.

    Всероссийский конкурс «Большая перемена» выступает флагманским проектом «Движения первых» и входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель правления «Движения первых» Артур Орлов принял участие в церемонии награждения победителей седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Во вторник финалист состязания Богдан Абросимов рассказал о вкладе молодежи в развитие страны.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин заверил зарубежных лауреатов госнаград в поддержке России

    Tекст: Вера Басилая

    В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды зарубежным общественным деятелям и выразил надежду на их дальнейшее сотрудничество с Москвой.

    Президент Владимир Путин обратился к награжденным в Кремле иностранным гражданам, которые поддерживают развитие отношений с Москвой и российским народом, передает РИА «Новости».

    «Россия всегда с вами. Надеемся, что и вы будете оставаться вместе с Россией», – заявил Путин.

    В День народного единства президент вручил премию за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле.

    Награды получили иностранные деятели, развивающие отношения с Россией. Орденов Дружбы удостоены проректор по науке Российско-Армянского университета Паркев Аветисян, президент итальянской благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, руководитель информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максим Крамаренко, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора в Торонто протоиерей Владимир Мальченко, гендиректор китайской международной инвестиционной компании «Чэнтун» Чжоу Лицюнь, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Киргизии Зухра Шидакова и другие зарубежные представители.

    Президент Владимир Путин в День народного единства вручил медали Пушкина иностранцам – друзьям России, включая Александра фон Бисмарка – потомка первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

    Также Владимир Путин отметил роль проректора Российско-армянского университета Паркева Аветисяна в укреплении научно-образовательного сотрудничества между Москвой и Ереваном.

    После окончания церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин провел неформальную беседу с лауреатами.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Премьер Британии: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Премьер Британии Бернем: Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20) в 2027 году.

    Британия примет саммит Группы двадцати в Манчестере в 2027 году. На вопрос журналистов о том, будет ли приглашен на встречу российский лидер, глава британского правительства ответил: «Нет». Высказывания Бернема привел корреспондент The Economist Хьюго Джай, передает ТАСС.

    Ближайшая встреча лидеров стран G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в американском штате Флорида.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента США Дональда Трампа пригласить Владимира Зеленского в случае участия российского лидера в саммите G20.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая.

    В воскресенье глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас выступила против участия Владимира Путина в декабрьской встрече Группы двадцати.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 04:01 • Новости дня
    Получившая медаль Пушкина переводчица из Южной Кореи рассказала о подарке Путину

    Переводчица подарила Путину переводы романов Достоевского

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская переводчица Ким Чжон А подарила президенту России Владимиру Путину свою книгу переводов произведений Федора Достоевского.

    Переводчица перевела для южнокорейских читателей четыре знаменитых романа писателя: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», передает РИА «Новости».

    «Я послала ему мою большую книгу. Он получил ее в конце апреля через Швыдкого (спецпредставителя президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова – прим. ВЗГЛЯД). Владимир Владимирович был очень благодарен», – рассказала Ким Чжон А.

    В среду переводчица получила из рук президента России высокую государственную награду – медаль Пушкина. Церемония награждения прошла в Кремле в День народного единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России вручил южнокорейской переводчице произведений Достоевского медаль Пушкина на церемонии в Кремле.

    Президент выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Москвы с зарубежными общественными деятелями. Медаль Пушкина получил также потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал развитие среднего профессионального образования (СПО) в России очень востребованной темой.

    «Первый вопрос у нас сегодня – развитие системы среднего профессионального образования. Мы занимаемся этой темой с вами на регулярной основе, постоянно, востребованная тема очень», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по промежуточным итогам работы с обращениями граждан на прошлогоднюю прямую линию.

    В октябре президент отметил рост престижа рабочих профессий.

    В феврале он поручил проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    Турецкий лидер планирует представить Москве итоги состоявшегося в Стамбуле разговора с Владимиром Зеленским.

    «После встречи с господином Зеленским мы хотим также провести переговоры с господином Путиным, чтобы рассмотреть российскую сторону вопроса», – заявил Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи, передает РИА «Новости».

    До контактов на высшем уровне турецкие представители, прежде всего министр иностранных дел Хакан Фидан, проведут консультации с российскими коллегами. Анкара рассчитывает подготовить российскую сторону к предстоящему разговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал закрытый характер переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Во вторник Кремль назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта.

    В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении продолжать переговоры с Россией и Украиной по вопросу безопасности судоходства в Черном море.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2026, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В понедельник Песков сообщил о планах Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсудить двусторонние отношения на саммите АТЭС.

    В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков рассказал о готовности Путина ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев назвал фейком сообщения о смене курса отправленных в США танкеров
    Во всех районах Киева начались перебои с водоснабжением
    Захарова: В пыточной под Киевом украинцев использовали как боксерские груши
    Объявлено об обязательном изучении русского языка в вузах
    Хуситы потребовали от Саудовской Аравии 51 млрд долларов
    Директор Театра Вахтангова призвал помнить об отношении Европы к России
    Патриарх Иерусалимский помолился у мощей Матроны Московской

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации