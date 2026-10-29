Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира
Формирование многополярного мира уже приносит результаты, но главной целью должно быть улучшение жизни народов, заявил президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка.
«Вы обратили внимание на то, что многополярный мир уже приносит результаты. Не могу с вами не согласиться», – сказал Путин, обращаясь к президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, передает ТАСС.
При этом он отметил, что страны не должны ограничиваться встречами и заседаниями, а должны стремиться к главному результату.
«А главным результатом для нас всех является рост уровня жизни наших народов. Тем не менее заседания наши тоже имеют значение. Мы неплохо поработали», – подчеркнул президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Он заявил о близости позиций России и стран Африки по ключевым вопросам мировой политики.