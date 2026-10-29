Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира

Tекст: Мария Иванова

«Вы обратили внимание на то, что многополярный мир уже приносит результаты. Не могу с вами не согласиться», – сказал Путин, обращаясь к президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, передает ТАСС.

При этом он отметил, что страны не должны ограничиваться встречами и заседаниями, а должны стремиться к главному результату.

«А главным результатом для нас всех является рост уровня жизни наших народов. Тем не менее заседания наши тоже имеют значение. Мы неплохо поработали», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

Он заявил о близости позиций России и стран Африки по ключевым вопросам мировой политики.