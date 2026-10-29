Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.0 комментариев
Президент Намибии лично поздравила Путина с прошедшим днем рождения
Глава Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва на саммите Россия – Африка поздравила президента России Владимира Путина с прошедшим днем рождения и выразила признательность за теплый прием.
«Я хотела бы поздравить вас с прошедшим днем рождения, пожелать вам сил, доброго здравия, а также энергии для того, чтобы вы дальше продолжали вести свою великую страну в счастливое будущее», – сказала президент, слова которой передает РИА «Новости».
Нанди-Ндайтва выразила благодарность правительству и народу России за теплый прием и организацию саммита «в такое непростое время».
Сама Нетумбо Нанди-Ндаитва 29 октября также отмечает день рождения. Перед началом пленарного заседания Путин поздравил ее и подарил букет цветов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.
Путин подарил цветы президенту Намибии.
В среду российский лидер проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки поговоркой про глубокие корни и ветер.