  • Новость часа«Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии
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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
    Ушаков поддержал требование премьера Норвегии к FT удалить фейк о Путине
    Пашинян отказался увольнять армянского губернатора за слова об «иванах»
    Совет при президенте решил выбирать российский цвет года
    Российский Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Алешки
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    Силуанов перечислил выгоды соглашения России и США по дизельному топливу
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня

    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    29 октября 2026, 07:54 • Новости дня
    Петербургских школьниц задержали за теракты по заданию из чат-бота

    Спецслужбы Украины вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов через популярный чат-бот для знакомств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик/Lео» для вербовки двух несовершеннолетних жительниц Петербурга, пояснила Петренко ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Петербургу расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые также, воспользовавшись вышеуказанным интернет-сервисом знакомств, были вовлечены в противоправную деятельность путем обмана», – добавила она.

    В сентябре одна из школьниц подожгла автозаправку на Парашютной улице. Вторая девушка облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, после чего попыталась направиться к другому отделу, но была задержана. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

    В связи с участившимися случаями вербовки Центр общественных связей ФСБ призвал россиян не передавать незнакомцам в интернете персональные данные, геолокацию и фотографии объектов инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют эту информацию для шантажа подростков от имени лжесотрудников российских спецслужб, принуждая их к совершению преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян. В прошлом месяце правоохранительные органы задержали в Петербурге школьницу по подозрению в поджоге автозаправки после общения с куратором. Летом Следственный комитет сообщил о втягивании молодых людей в террористическую деятельность через платформу «Дайвинчик/Leo».

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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    В Киеве возникли огромные пробки после закрытия поврежденного Южного моста

    В Киеве образовались огромные пробки после закрытия Южного моста

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве на Днепровской набережной образовались масштабные пробки из-за перекрытия поврежденного в результате взрывов Южного моста, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах украинской столицы наблюдаются длинные заторы, движение транспорта сильно затруднено на участке от Осокорков до моста Патона, передает ТАСС.

    Транспортный коллапс сохраняется в городе уже несколько дней. На остановках скапливаются толпы, которые пытаются взять штурмом автобусы, общественный транспорт ходит переполненным.

    Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена, после чего движение по путепроводу закрыли. Позже компания «Укржелдорога» ввела дополнительные рейсы пригородных поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские СМИ сообщили об усилении транспортного коллапса в Киеве из-за удара по Южному мосту.

    Во вторник мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате нового удара.

    На прошлой неделе масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по путепроводу через Днепр.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    29 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    В Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Власти Германии изъяли 79 детей из семей украинских беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Финская активистка и беженка Салли Райски сообщила, что социальные службы официально изъяли 79 детей из семей украинских беженцев на территории Германии.

    По словам Райски, европейские социальные службы забирают несовершеннолетних из украинских семей под предлогом психологического состояния родителей и соблюдения местных законов о защите детей, передает РИА «Новости».

    «Уже официально в Германии 79 случаев именно таких. Там родители, они старались как-то своих детей забрать, но об этом все молчат», – рассказала Райски.

    Она также заявила, что западные средства массовой информации называют эти сведения фейком. В то же время в Польше, Чехии и Германии работают организации, помогающие украинцам вернуть несовершеннолетних в семьи.

    К концу июля 2024 года Национальная социальная сервисная служба Украины сообщала об изъятии за границей 430 детей. Больше всего инцидентов фиксировалось в Германии и Польше, а причинами выступали разница в законодательстве, условия проживания и поведение родителей.

    В начале месяца финская активистка Салли Райски заявила об изъятии детей у украинских беженцев в Европе под надуманными предлогами.

    Многие переселенцы с Украины переехали из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением местного населения.

    Прирост числа находящихся под временной защитой в Евросоюзе украинских беженцев сократился почти в шесть раз после ужесточения правил.

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    29 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Захарова: Администрация Обамы стала настоящим зачинщиком предательства украинцев

    Захарова обвинила администрацию Обамы в предательстве украинцев в 2014 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова экс-президента США Барака Обамы о предательстве украинцев призвала вспомнить роль его администрации в украинском кризисе.

    «Обама заявил, что США предают украинцев. Наконец, из уст Обамы прозвучало признание того, о чем мы говорили давно. Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой «западной демократии», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что США под руководством Обамы и вице-президента Джо Байдена предали украинцев.

    По словам Захаровой, сотрудники госдепартамента США дирижировали переворотами на Украине, «раздавая булочки на Майдане», а Байден руководил заседанием украинского правительства и заставил Евросоюз ввести антироссийские санкции в 2014 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Захарова назвала Владимира Зеленского авантюристом-преступником. Летом она заявила, что Украину «стирают ластиком с лица земли», используя против России. В мае официальный представитель МИД сравнила наследие демократов в двусторонних отношениях с авгиевыми конюшнями.

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    29 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посол России ответил на критику украинского коллеги в Австралии цитатой из Библии

    Посол России в Австралии Петраков ответил украинскому коллеге цитатой из Библии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Австралии Михаил Петраков ответил на критику украинского коллеги в связи с посещением Национального пресс-клуба в Канберре, напомнив ему выражение «не судите, да не судимы будете».

    «Украинский посол позволил себе грубое замечание по поводу моего присутствия. Не пытается ли он примерить на себя роль верховного судьи, решающего, что уместно, а что нет для других представителей дипломатического корпуса?» – заявил Петраков РИА «Новости».

    Накануне Петраков посетил открытое для публики мероприятие в пресс-клубе, где выступал лидер австралийской партии «Зеленые» Дэвид Шубридж.

    Посол подчеркнул, что посещение таких мероприятий является обычной дипломатической работой. Он также раскритиковал попытки использовать выполнение обязанностей в политических целях.

    Петраков иронично предположил, что его присутствия на мероприятии оказалось достаточно для того, чтобы вызвать панику у сторонников киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала ответить на решение властей Молдавии выслать сотрудника российского посольства.

    Также посольство России в Тегеране и «Росатом» опровергли информацию об эвакуации дипломатов и специалистов с иранской АЭС «Бушер».

    Диппредставительство России в Италии посоветовало гражданам избегать мест беспорядков.

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    29 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Польша решила передать Украине два истребителя МиГ-29

    Rzeczpospolita: Варшава выделила Киеву два МиГ-29 на сумму 50 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Представитель Минобороны Польши генерал Дариуш Луковский заявил о планах Варшавы передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках очередного пакета военной помощи.

    Истребители отправятся на Украину в ближайшее время, при этом один из самолетов уже полностью выработал свой летный ресурс, а второй до сих пор эксплуатируется польскими военно-воздушными силами, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    Общая стоимость нового пакета военной помощи составит около 50 млн евро. Информация о том, какие еще вооружения получит украинская армия помимо боевой авиации, не раскрывается.

    В конце прошлого года оборонное ведомство республики сообщало о планах поставить Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые планировалось вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС собирались списать 14 самолетов этого типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом портал Wirtualna Polska сообщил о риске срыва соглашения между Варшавой и Киевом об обмене польских МиГ-29 на технологии украинских дронов.

    В июле журнал Militarnyi заявил о приостановке Варшавой процесса передачи боевых самолетов соседнему государству. Тогда Украина отказалась от получения советских истребителей из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.

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    29 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Главком ВМФ заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО

    Главком ВМФ Моисеев: Морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Морская пехота Военно-морского флота России выполняет задачи на наиболее ответственных и сложных участках специальной военной операции, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Моисеев в приветствии участникам морского форума в Москве заявил, что морская пехота действует на самых сложных направлениях СВО, передает РИА «Новости».

    «Непосредственно в зоне специальной военно-операции высокопрофессионально, героически действует наша прославленная морская пехота Военно-морского флота. Действует на самых сложных и ответственных направлениях», – сказал главком ВМФ.

    Он добавил, что с начала спецоперации 55 военнослужащим ВМФ было присвоено звание Героя России, а более 70 тыс. получили государственные и ветеранские награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин заявил о дерзких и героических действиях бойцов морской пехоты Тихоокеанского флота.

    В мае адмирал флота Александр Моисеев отметил наступательные действия и героизм военнослужащих 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в ходе проведения СВО.

    Ранее он сообщил о значительном наращивании возможностей морской пехоты в составе всех флотов.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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