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Бернэм пообещал лишить Лондон финансовых полномочий
Бернэм пообещал передачу финансовых полномочий регионам Британии
Возможный преемник Кира Стармера Энди Бернэм намеревается радикально перераспределить бюджетные потоки Британии, перенеся часть правительственных структур в Манчестер для стимулирования регионального экономического роста.
Кандидат на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернэм пообещал забрать налоговые полномочия у Вестминстера в случае своего избрания премьер-министром, передает Bloomberg.
В своей первой крупной речи после получения места в Палате общин он подверг критике текущую финансовую систему страны. «Мы не можем пережить еще одно десятилетие, подобное тому, которое у нас только что было», – заявил политик.
Бернэм подчеркнул необходимость повышения уровня жизни и немедленных политических изменений. Он отказался называть имена будущих министров до завершения партийных выборов, которые начнутся девятого июля. Голосование может завершиться 17 июля, если другие кандидаты не получат поддержку 81 депутата от лейбористов.
Политик пообещал сосредоточиться на экономическом росте и перенести часть работы канцелярии премьера из столицы в Манчестер, создав новую структуру под названием «Северная резиденция». По его словам, это поможет перераспределить власть по всей Британии. Сейчас государство имеет самую централизованную финансовую систему среди стран G7.
На региональном уровне в Британии распределяется лишь 6% налогов и 20% расходов, что значительно ниже средних показателей. Неделей ранее бывший лидер правящей Лейбористской партии Кир Стармер поддался давлению и объявил о своей отставке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.
Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм заявил о намерении стать новым лидером политической силы. Незадолго до этого он уверенно победил на специальных выборах в парламент.