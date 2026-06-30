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    Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    @ Thomas Trutschel/imago/photothek/ТАСС

    30 июня 2026, 11:28 Мнение

    Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

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    «ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство – другие не выйдут», – добавил министр.

    Пройдем по порядку. Первый из трех тезисов – о полумертвом характере ОБСЕ – может оспариваться только теми, кто считает, что организация уже полностью умерла.

    Структура, созданная для обеспечения безопасности на европейском континенте, выродилась в бюрократического монстра, полностью и абсолютно обслуживающего интересы западных стран. В том числе и в Донбассе, где ОБСЕ должен был мониторить режим прекращения огня после подписания Минских соглашений. «Помню, как они проявили себя на линии соприкосновения – шпионили под флагами ОБСЕ в пользу западников», – отмечает Мария Захарова. Ну и, конечно, практически никогда не обвиняли Украину в обстрелах (за что заслужили на Донбассе прозвище «слепоглухонемые»).

    Структура, созданная для взаимодействия между Западом и Востоком Европы на основе диалога и взаимного уважения различий, превратилась в инструмент навязывания западных ценностей и подрыва суверенитета. Доходило до того, что западные страны всерьез пытались лишить Москву права голоса в Парламентской Ассамблее ОБСЕ – то есть в органе, который как раз и создавался для возможности стран-членов высказаться и выслушать других. При этом все официальные обращения России в Организацию – например, относительно дискриминации русскомыслящих людей в той же Прибалтике – остаются без вразумительного ответа. Не говоря уже о вопросах, касающихся террористической деятельности киевского режима.

    Как верно отметил представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, организация полностью монополизирована странами НАТО и Европейского Союза. Которые находятся сейчас де-факто в состоянии войны с Россией на пока украинских и бывших украинских территориях.

    И отсюда, казалось бы, логично согласие со вторым обозначенным тезисом – о целесообразности выхода из этой организации. Какая польза для страны в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? Напомним, что в 2025 году взнос России в Парламентской Ассамблее ОБСЕ составил порядка 260 тысяч евро (без учета организационных расходов по содержанию своих делегаций). Эти деньги Москва, по сути, платит за то, чтобы выслушивать оскорбления со стороны западных депутатов и лицезреть политику двойных стандартов в свой адрес.

    Из одной такой структуры, где Россия уже платила за оскорбления в свой адрес, она вышла – речь о Совете Европы и его парламентской Ассамблее. Почему бы не сделать то же самое с ОБСЕ? И не сосредоточиться на работе тех структур, где голос России имеет значение и где Москва может не только защищать свои интересы, но и конструктивно сотрудничать с партнерами в деле построения светлого совместного будущего? Например, на работе в БРИКС и ШОС.

    Проблема, однако, в том, что ни БРИКС, ни ШОС не являются европейскими организациями. Не решают судьбу и будущее Европы, где расположена значительная часть российской территории и проживает большая часть населения нашей страны. Европы, из которой Россию всячески пытаются изгнать – и в политическом смысле, и (по крайней мере, в фантазиях некоторых польских, прибалтийских и украинских воителей) физическом.

    С этой точки зрения выход из значимых европейских организаций (а ОБСЕ, в отличие от Евровидения и Совета Европы, такой является) лишит Москву возможности влиять на европейские процессы и станет своего рода самоизгнанием на радость всем врагам. И не временным, а постоянным. Ведь если Москвы не приостановит участие, а именно выйдет из той же ОБСЕ, то для того, чтобы войти назад после окончания войны на Украине, ей придется заручаться согласием всех стран-членов Организации. А согласия этого, скорее всего, не будет.

    Именно поэтому Россия не выходит из ОБСЕ, из МОК (после позорнейшей дискриминации российских атлетов), УЕФА и прочих безальтернативных на сегодняшний день структур. Поэтому она терпит и ждет. И будет ждать – при условии, конечно, если, как верно отметил Сергей Лавров, другие тоже не начнут выходить. За ненадобностью.

    Москва может покинуть ту же ОБСЕ в том случае, если будет создана какая-то более привлекательная, интересная и во всех смыслах этого слова полезная европейская альтернатива, которая заменит ОБСЕ и станет подлинной организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. А это возможно лишь в том случае, если по окончанию войны на Украине Европейский Союз найдет в себе силы и смелость согласиться с российским предложением по созданию новой системы коллективной безопасности на европейском континенте. Системы, которая зафиксирует нынешний статус-кво, примет идею невмешательства во внутренние дела и поставит в центр своей работы принцип неделимой европейской безопасности.

    А до тех пор нужно сохранять за собой место во враждебной слепоглухонемой ОБСЕ. Терпеть в дипломатических кулуарах вонь полуразложившейся организации и побеждать на поле боя для того, чтобы иметь возможность ее похоронить. 

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