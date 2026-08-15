Эксперты спрогнозировали введение графиков подачи газа на Украине

Украинский эксперт Корольчук предрек введение графиков подачи газа в стране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Граждан Украины предстоящей зимой могут ожидать графики подачи газа, считает украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, такие меры являются нормальной практикой в кризисных ситуациях, пишет издание «Страна.ua».

«Могут быть графики подачи газа, риски есть, это публично озвучено. Это не чьи-то фантазии, и это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации», – сказал Корольчук.

Ранее другой энергетический эксперт на Украине Станислав Игнатьев также отмечал, что предстоящая зима станет самой трудной с 2022 года, поскольку энергосистема страны не справляется с текущей нагрузкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к тяжелой зиме.

Новый премьер-министр Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора. А российский эксперт Богдан Безпалько заявил о неспособности Киева восстановить разрушенную инфраструктуру до наступления холодов.