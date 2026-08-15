Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Эксперты спрогнозировали введение графиков подачи газа на Украине
Украинский эксперт Корольчук предрек введение графиков подачи газа в стране
Предстоящей зимой на Украине могут ввести графики подачи газа из-за серьезного кризиса в энергетической системе страны, считают местные эксперты.
Граждан Украины предстоящей зимой могут ожидать графики подачи газа, считает украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук. По его словам, такие меры являются нормальной практикой в кризисных ситуациях, пишет издание «Страна.ua».
«Могут быть графики подачи газа, риски есть, это публично озвучено. Это не чьи-то фантазии, и это, к сожалению, нормальная практика в случае кризисной ситуации», – сказал Корольчук.
Ранее другой энергетический эксперт на Украине Станислав Игнатьев также отмечал, что предстоящая зима станет самой трудной с 2022 года, поскольку энергосистема страны не справляется с текущей нагрузкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объяснил смену главы правительства подготовкой к тяжелой зиме.
Новый премьер-министр Сергей Корецкий предупредил сограждан о серьезных испытаниях для энергетического сектора. А российский эксперт Богдан Безпалько заявил о неспособности Киева восстановить разрушенную инфраструктуру до наступления холодов.