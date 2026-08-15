Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Калужской областью

Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в небе над Калужской областью

Tекст: Тимур Шайдуллин

Силы ПВО в течение дня сбили семь украинских БПЛА в Калужской области, пострадавших и разрушений нет. Руководство области подтвердило ликвидацию воздушных целей и отсутствие значимого ущерба на земле.

«Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – заявил губернатор Владислав Шапша.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники повредили здание школы в Калужской области. А в начале августа силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над территорией этого региона.

В середине июля дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь вражеских аппаратов на подлете к Калуге.