Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Калужской областью
Российские военные уничтожили семь дронов ВСУ в небе над Калужской областью
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно отразили атаку вражеских аппаратов на территорию Калужской области, обошлось без человеческих жертв и разрушений инфраструктуры, уточнили власти региона.
Силы ПВО в течение дня сбили семь украинских БПЛА в Калужской области, пострадавших и разрушений нет. Руководство области подтвердило ликвидацию воздушных целей и отсутствие значимого ущерба на земле.
«Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Думиничского, Кировского, Мещовского, Ульяновского муниципальных округов, а также Куйбышевского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – заявил губернатор Владислав Шапша.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские беспилотники повредили здание школы в Калужской области. А в начале августа силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над территорией этого региона.
В середине июля дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь вражеских аппаратов на подлете к Калуге.