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Силы ПВО перехватили 598 украинских дронов за ночь над 20 регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Министерство обороны.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Max Минобороны. Массированный налет был отражен над обширной территорией страны.
Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Часть летательных аппаратов удалось ликвидировать над акваториями Азовского и Черного морей. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать безопасность граждан.
Силы ПВО отразили атаку восьми дронов на Московскую область.
Также силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Тульской областью.
Днем ранее дежурные силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника над 19 регионами России.