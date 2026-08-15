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    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 08:43 • Новости дня

    Силы ПВО перехватили 598 украинских дронов за ночь над 20 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 598 украинских беспилотников над 20 регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Министерство обороны.

    Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Max Минобороны. Массированный налет был отражен над обширной территорией страны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть летательных аппаратов удалось ликвидировать над акваториями Азовского и Черного морей. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и обеспечивать безопасность граждан.

    Силы ПВО отразили атаку восьми дронов на Московскую область.

    Также силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над Тульской областью.

    Днем ранее дежурные силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника над 19 регионами России.

    14 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    Лавров заявил об ужесточении действий России против Украины
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия планирует действовать более жестко, чтобы уничтожить каналы западной поддержки украинской армии, не опускаясь при этом до террористических методов Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет действовать гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину со стороны Запада, передают «Вести».

    «Мы не опустимся до методов Украины, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем. Они уже начинают стонать», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, киевский режим открыто гордится террористическими атаками против мирных жителей России. Министр отметил, что после каждого удара по гражданским объектам, таким как пляжи или студенческие общежития, представители Киева бахвалятся своими действиями в социальных сетях.

    Лавров заявил, что Москва обратилась к Госдепартаменту США с просьбой прокомментировать информацию о причастности Вашингтона к ударам Киева вглубь российской территории. Лавров подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумов, но передала американской стороне ряд вопросов, касающихся разведданных и вовлеченности США в атаки по гражданским объектам. Москва ожидает ответа на этот запрос.

    Ранее глава МИД потребовал от Вашингтона прекратить накачку Украины вооружениями.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведданные.

    Сергей Лавров заявил о неминуемом достижении всех целей спецоперации.

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    14 августа 2026, 13:07 • Новости дня
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    Лавров разъяснил, почему нельзя остановить конфликт с Украиной по линии фронта
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование, а простая остановка на текущих позициях обесценит исторические победы России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако дипломат подчеркнул невозможность такого сценария без долгосрочного и устойчивого урегулирования ситуации, следует из сообщения на сайте МИД.

    «Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    По словам Лаврова, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат, победивших нацизм, указал глава ведомства.

    «Речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня – у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», – подчеркнул Лавров.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

    При этом Лавров назвал невозможным украинское урегулирование по линии соприкосновения из-за закрепленных в конституции российских границ.

    Комментарии (25)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Самарской области промышленное предприятие подверглось ракетному удару, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители Самарской области! Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – заявил глава региона в «Максе».

    В настоящее время уточняется информация о последствиях атаки и наличии пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

    В Севастополе в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты пять беспилотников.

    Отражена атака летевших на Москву БПЛА. Ярославская область подверглась атаке украинских БПЛА.

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    14 августа 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия за последние сутки освободила Новониколаевку в Донецкой народной республике (ДНР), всего же за неделю от противника были зачищены восемь населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки также за прошлую неделю освободили Торецкое и Петровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

    На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял до 1595 военнослужащих, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 14 станций РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Васютинское в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделениями группировки «Восток» за прошедшую неделю освобождено Новое Поле в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2405 военнослужащих и 25 бронемашин.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, за неделю нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, танк, 16 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Петровку в ДНР.

    Днем ранее ВС РФ взяли под контроль Водяное в Харьковской области. А до этого они освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.

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    14 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Лавров заявил о гордости за российских военных

    Лавров: Все цели СВО будут достигнуты, враг будет разбит

    Лавров заявил о гордости за российских военных
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все цели специальной военной операции будут достигнуты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр добавил, что регулярно смотрит репортажи с передовой, российские военнослужащие вызывают гордость.

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью телекомпании ВГТРК выразил уверенность в успешном завершении боевых действий, передает РИА «Новости».

    Министр напомнил о твердой позиции главы государства по данному вопросу.

    «Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент России Владимир Владимирович Путин четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут достигнуты», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Дипломат также добавил, что регулярно смотрит репортажи с передовой. По его словам, российские военнослужащие вызывают гордость, а их непоколебимая уверенность в разгроме врага производит очень сильное впечатление.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязательно добьется победы.

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    14 августа 2026, 13:33 • Новости дня
    Мирошник: В июле от атак БПЛА ВСУ погиб 201 мирный житель России

    Tекст: Вера Басилая

    В июле в результате ударов украинских беспилотников погиб 201 мирный житель России, а от обстрелов пострадали 1739 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Минимум 1441 мирный житель России получил ранения, а 201 человек погиб из-за атак украинских дронов в июле, следует из обзора Мирошника, передает ТАСС.

    «В июле наибольшее число погибших и раненых среди гражданского населения зафиксировано именно в результате атак различных БПЛА. Доля мирных граждан, получивших ранения различной степени тяжести в результате атак украинских ударных дронов, превысила 90% от общего числа пострадавших», – говорится в докладе дипломата.

    В документе отмечается, что количество пострадавших мирных жителей с начала года увеличилось более чем в четыре раза, достигнув рекордного среднемесячного показателя. Киевский режим в июле атаковал гражданские объекты в 41 регионе России за пределами зоны проведения спецоперации.

    Наиболее часто ударам подвергались Белгородская, Курская, Херсонская, Брянская и Запорожская области, а также ДНР.

    В конце июля Родион Мирошник сообщил о гибели 69 мирных жителей России за одну неделю.

    В середине того же месяца официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о 38 жертвах украинских ударов.

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    14 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с «запикиванием»

    Лавров: К заявлениям бойцов СВО можно только добавить слова с запикиванием

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил уверенность военнослужащих в победе и сильные высказывания о достижении целей спецоперации, отметив, что его эмоциональные дополнения к их словам не пропустила бы цензура.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал заявления участников специальной военной операции, передают «Вести». Дипломат обратил внимание на уверенность военнослужащих в достижении поставленных целей.

    «Смотрю репортажи с фронта. Красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Их голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта: «Враг будет разбит, Победа будет за нами, наше дело правое» – это очень сильное выражение», – отметил глава МИД России.

    Лавров добавил, что иногда ему хочется эмоционально дополнить слова бойцов, однако в эфире такие высказывания пришлось бы «запикать».

    Министр также напомнил о словах президента Владимира Путина, который регулярно подчеркивает, что все цели спецоперации будут обязательно достигнуты.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность в успешном завершении боевых действий.

    Лавров заявил об ужесточении методов борьбы с западными каналами поддержки украинской армии.

    Также Лавров пообещал достижение всех целей спецоперации вопреки ухищрениям европейских элит.

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    15 августа 2026, 03:44 • Новости дня
    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой

    Минобороны пообещало Украине устроить заморозку зимой

    Минобороны России пообещало Украине устроить «заморозку» зимой
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне призывов к России со стороны представителей ряда стран о «заморозке» боевых действий российское Минобороны пообещало Украине «заморозку» предстоящей зимой.

    «Зимой вам будет «заморозка»», – говорится в сообщении Минобороны в «Максе».

    Свое заявление ведомство сопроводило изображением трех летящих ударных беспилотников «Герань» с надписью «Как снег на голову».

    Сообщение опубликовано как комментарий на более раннюю публикацию о том, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил, что призывы к немедленной остановке боевых действий звучат все чаще. Однако, подчеркнул он, заморозка конфликта на текущей линии соприкосновения стала бы предательством подвига советских солдат.

    «Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркнул Лавров.

    Лавров заявил о планах Москвы действовать более жестко для уничтожения каналов западной поддержки украинской армии.

    Лавров отметил стремление европейских стран добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского.

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    15 августа 2026, 04:10 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли из-за атаки украинских БПЛА, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    Власти ограничили проезд транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, начиная от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителям рекомендовано отказаться от поездок в этом направлении или искать пути объезда.

    В настоящее время сотрудники министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей региона призвали дождаться официального отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отражена атака семи летевших на Москву беспилотников.

    В Пензенской области ликвидирован начавшийся после атаки БПЛА пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    14 августа 2026, 20:57 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон

    Силы ПВО за день сбили 221 украинский БПЛА над девятью регионами России

    Силы ПВО за день уничтожили 221 украинский дрон
    @ Andrii Marienko/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные за день сбили 221 дрон над территорией страны и морскими акваториями, сообщили в военном ведомстве страны.

    Вооруженные силы России за день сбили 221 украинский беспилотник, об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщило Минобороны.

    «В течение дня в период с 08.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские военные перехватили 553 вражеских дрона над 19 регионами страны.

    Ранее средства противовоздушной обороны сбили 147 украинских беспилотников. А 8 августа системы ПВО ликвидировали 360 аппаратов самолетного типа.

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    15 августа 2026, 02:47 • Новости дня
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    Пожар ликвидирован в Пензенской области после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Пензенской области, произошел пожар, который был оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет», – сообщил глава региона в «Максе».

    На месте происшествия действуют службы экстренного реагирования.

    В связи с угрозой с воздуха на всей территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность». В регионе объявили план «Ковер», что привело к введению ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Позднее был объявлен режим «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара украинских беспилотников в Енакиеве в ДНР полностью сгорел гипермаркет «Галактика».

    Мужчина пострадал при ударе БПЛА ВСУ по сельхозтехнике в Белгородской области.

    Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом по городу Антрацит в ЛНР, ранение получил мирный житель.

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    14 августа 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили портовую инфраструктуру ВСУ в Одессе и Южном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные продолжили наносить высокоточные удары по объектам инфраструктуры и морским судам, которые задействованы для обеспечения украинских вооруженных формирований, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное поражение портовой инфраструктуры и судов, работающих в интересах украинской армии, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в течение минувшего дня российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотники. В результате атаки в порту Одессы был уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения противника.

    Кроме того, успешный удар был нанесен по порту Южный. Там ликвидирован склад с вооружением, военной техникой и другим имуществом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска ударили по портам Очакова и Одессы, уничтожив патрульный катер и военное оборудование для разгрузки грузов.

    В среду российские военные также атаковали объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Очакове. А в начале августа Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим в одесской гавани.

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    14 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ

    В Брянске девять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по жилому дому

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ракетного удара по жилому дому в Советском районе Брянска один человек погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

    Девяти пострадавшим жителям Брянска оказали медицинскую помощь, трое из них госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

    «По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», – написал глава региона.

    Сейчас пожар на месте происшествия локализован. Следователи и сотрудники городской администрации проводят поквартирный обход для оценки причиненного ущерба.

    К ликвидации последствий подключились волонтеры, которые убирают двор и помогают жильцам. В субботу утром строители начнут работы по закрытию контура поврежденных зданий и устранению разрушений на этажах, добавил Ковальчук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил о гибели одного человека при ракетной атаке на жилой дом.

    Ранее украинские военные нанесли удары по трем районам региона. А в начале июля реактивный беспилотник уничтожил жилое здание в поселке Чайковичи в области.

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    14 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 15 действующих в интересах ВСУ судов

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю российскими войсками были поражены 15 морских судов, действующих в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В числе пораженных судов танкер, семь сухогрузов, два буксира и пять патрульных катеров военно-морских сил Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Также поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.

    Напомним, утром в пятницу сообщалось, что ВС России поразили ж/д станцию порта Измаил и буксиры у Николаева.

    Накануне российские ударные беспилотники атаковали командные пункты ВСУ в дунайских портах Рени и Измаил.

    А в начале августа военные поразили переоборудованный морской буксир и два сухогруза с оружием в Николаеве.

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    14 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила пункты дислокации украинских бригад под Харьковом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военно-космические силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми бомбами по местам скопления украинских военных и центрам управления беспилотниками в двух приграничных регионах.

    Удары по позициям противника в Харьковской и Сумской областях продолжаются в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

    Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили заданные цели.

    «Накануне в Харьковской области двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, были нанесены удары по опорному пункту 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Малый Бурлук», – сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве добавили, что пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады в Черном был поражен двумя бомбами ФАБ-250. Кроме того, военные уничтожили центр управления беспилотниками 119-й бригады территориальной обороны в Сумской области с помощью управляемой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российская авиация ударила ракетами по командным пунктам беспилотников в Харьковской области.

    В конце июля Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской области.

    Месяцем ранее Воздушно-космические силы атаковали пункты дислокации противника в Сумской области.

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