В Киеве наказали сотрудницу университета за русскую речь

На сотрудницу киевского вуза составили протокол за использование русского языка

Tекст: Мария Иванова

Об инциденте сообщил представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов, передает ТАСС. Нарушение зафиксировали во время обсуждения рабочих вопросов по телефону.

«На руководителя структурного подразделения одного из столичных университетов составлен административный протокол <…>. Во время телефонного разговора с гражданкой по вопросу регистрации и документообороту сотрудница использовала негосударственный (русский) язык», – написал чиновник в Facebook* (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta*).

Украинские власти открыто проводят политику вытеснения русской речи. В стране работает закон о государственном языке, который жестко ограничивает права национальных меньшинств. В некоторых регионах даже обсуждается идея создания специальных языковых патрулей.

Несмотря на строгие запреты, многие граждане продолжают широко использовать русский язык в быту. Подобная ситуация нередко становится поводом для общественных конфликтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис языкового омбудсмена Украины выпустил памятку о запрете русского языка в школьных чатах.

Месяцем ранее киевскую учительницу оштрафовали за показ русскоязычного мультфильма первоклассникам.

Весной руководство столичного лицея уволило преподавателя из-за разговоров на русском языке.