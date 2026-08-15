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    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 09:21 • Новости дня

    Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Дроупади Мурму и премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем независимости , отметив впечатляющие успехи страны в экономической, социальной и научно-технической сферах.

    Владимир Путин поздравил Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости Индии. В своем послании он подчеркнул неизменно высокий авторитет государства на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

    «Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов России и Индии, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

    «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и благополучия», – отметил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения.

    12 августа 2026, 14:24 • Новости дня
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в Европе считают возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то Россия имеет право действовать зеркально. При этом Тихоокеанский флот располагает необходимыми техническими возможностями для реализации таких мер, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин поручил командованию ТОФ «отвечать зеркально» на недружественные действия Запада в отношении российских коммерческих судов.

    «Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

    На фоне этих тенденций роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. Собеседник указал, что это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. «В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов «Борей» и «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал эксперт.

    Дандыкин отметил, что возможности флота за последние годы сильно выросли и процесс укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат «Маршал Шапошников», строятся новые, в том числе малые ракетные с «Калибрами». В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил он.

    В этой связи собеседник упомянул слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на пиратство ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

    Эксперт напомнил, что Россия вводила временные ограничения на проход иностранных судов и военных кораблей в районе Южных Курильских островов. Такие меры объявлялись, в частности, с 16 апреля по 1 мая 2025 года и вызвали официальный протест со стороны Японии. «Японский премьер Санаэ Такаити настроена агрессивно по отношению к России. Намерения ТОФ задерживать суда у Южных Курил без сомнения вызовет острую реакцию Токио», – спрогнозировал Дандыкин.

    В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходящих с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    Он добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права. На этом фоне Путин подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции. «Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал российский лидер.

    Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

    Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них более 370 – под флагами недружественных стран.

    «При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.

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    12 августа 2026, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Россия определила цели для ответа Западу на захват наших торговых судов

    Клинцевич: На враждебные действия в море ответит флот, а не суды и дипломаты

    Эксперт: Россия определила цели для ответа Западу на захват наших торговых судов
    @ Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Тихоокеанский флот полностью готов к выполнению поручения президента о зеркальном ответе на попытки задержания российских коммерческих судов, а жесткая реакция Владимира Путина вполне закономерна – европейские страны понимают только силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. В среду в ходе учений ТОФ президент предупредил, что в случае захвата российских судов Москва может ответить в любой точке мира.

    «Прежде всего, стоит отметить техническую и юридическую готовность Тихоокеанского флота к выполнению поручения президента о зеркальном ответе на любые попытки задержания российских коммерческих судов. С технической точки зрения, у нас абсолютный порядок: в составе ТОФ есть быстроходные фрегаты, эсминцы, подготовленные досмотровые команды из морской пехоты, вертолетные группы. Захват любого танкера, контейнеровоза или сухогруза с последующей буксировкой в наши воды для досмотра – это понятная задача, не представляющая сложности», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    Юридическая составляющая традиционно сложнее. Как пояснил собеседник, формально ни у европейцев, ни у россиян нет правовых оснований для остановки и захвата судов в нейтральных водах, если они не совершили противоправных действий во внутренних морских водах.

    «Однако мы будем действовать зеркально: раз британцы, французы и другие страны Европы применяют такие методы, мы ответим тем же. Президент настроен предельно жестко, и это ожидаемая реакция – европейцы, как показывает практика, понимают только силу. Мы не собираемся апеллировать к международным судам или искать компромиссы в рамках дипломатических процедур, а просто применим аналогичные инструменты принуждения. Флот уже проработал конкретные механизмы и, я уверен, определил перечень судов, которые станут первыми целями, если Запад не услышит наш сигнал», – рассуждает эксперт.

    Отдельного внимания заслуживает акцент президента на том, что Россия может действовать не только в той акватории, где происходит атака на ее суда, но и в любом другом месте.

    «Это прямое указание на возможность превентивных блокировок и задержаний судов снабжения Запада в ключевых морских проливах Азиатско-Тихоокеанского региона. И, судя по всему, начинать будем именно здесь. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина доложил, что только в исключительной экономической зоне у Южных Курил за три с половиной месяца прошло более тысячи иностранных судов, из них 379 под флагами недружественных государств, причем часть из них, вероятно, перевозит грузы двойного назначения. Флот уже готов действовать в этой акватории», – добавил Клинцевич.

    По оценке эксперта, европейцам будет крайне сложно противопоставить российской группировке что-либо весомое – им пришлось бы перебрасывать силы на другой конец света, а по тонажу и возможностям они не смогут конкурировать с РФ в Тихом океане.

    «Это равносильно тому, как если бы мы пытались противостоять британскому флоту у их берегов – но, как мы уже видели, наши моряки не боятся действовать жестко даже в непосредственной близости от британских и французских вод. Недавнее сближение с британским эсминцем в проливе между Францией и Англией, когда мы открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия – наглядное тому подтверждение. Андреевский флаг защищают решительно и без колебаний», – подчеркнул спикер.

    Если европейцы решат подняться на следующую ступень эскалации, Клинцевич не исключил повторения сценариев Черного моря: навалов, сброса бомб по курсу кораблей-нарушителей – как это было с британским эсминцем у крымских берегов – а также применения радиоэлектронного подавления, которое успешно использовалось против американских эсминцев.

    «Опыт у нас колоссальный, и мы готовы применить его в любой момент. Важно понимать, что поручение президента воспринимается военными как прямой приказ к действию.

    Это не просто сигнал, а проработанный план, по которому уже определены силы, средства и наряды исполнителей. Демонстративные операции в ближайшее время практически гарантированы – Западу будет предъявлен предметный сигнал, что слова президента не расходятся с делами», – добавил собеседник.

    Отдельно Клинцевич высказался о курильском измерении ситуации в АТР. «Заявление президента на борту крейсера «Варяг» ставит точку в территориальных притязаниях Токио. Это происходит на фоне полноценного запуска Северного морского пути, активизации китайского контейнерного маршрута, а также растущей милитаризации Европы и появления нового японского премьера с воинственной риторикой. Если противник рассчитывает, что все наши силы брошены на юго-западное направление и нам нечем защищать дальневосточные рубежи, он глубоко ошибается. У нас достаточно сил и средств для обороны, и мы сразу обозначили: территориальных претензий к Японии у нас нет, но если Токио попытается пересматривать итоги Второй мировой войны, ответ будет жестким», – отметил эксперт.

    По его словам, Япония официально внесла Россию в список главных угроз, и это не может оставаться без ответа. «Текущее усиление ТОФ полностью достаточно, чтобы остудить наступательный пыл Токио. Любые провокации будут пресекаться, а при переходе к прямому противостоянию ответ будет таким, что японцам он категорически не понравится. Япония не является ядерной державой, и противостоять нам в регионе ей сложно, особенно с учетом совместных патрулей наших ВМФ с китайским флотом», – пояснил Клинцевич.

    При этом в России отдают себе отчет, что за спиной Японии стоят США, которые целенаправленно создают новые очаги дестабилизации – провоцируют агрессивность Филиппин против Китая, продвигают концепцию «Азиатско-Тихоокеанского НАТО», блоки AUKUS, QUAD и другие структуры.

    «Американская стратегия национальной обороны прямо указывает, что в АТР будет сосредоточено 50% мирового ВВП, и США намерены контролировать этот регион любой ценой. Но вместе с Китаем, а также, возможно, с Индией и Северной Кореей, мы имеем что противопоставить этому давлению. Наш совокупный военный и экономический потенциал позволяет защитить национальные интересы в любой точке Тихого океана», – считает спикер.

    Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня становится одним из ключевых узлов в общей геополитической архитектуре мира, добавляет военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве РФ. «Визит президента на учения Тихоокеанского флота – событие не рядовое. Оно говорит о пристальном внимании, которое наше государство уделяет этому направлению, и о понимании всей сложности складывающейся там обстановки», – пояснил спикер.

    По его словам, в АТР сосредоточены силы союзников России. «В первую очередь это КНДР, с которой у нас заключен договор о стратегическом партнерстве, включающий положение о всеобъемлющей взаимной помощи в случае нападения на одну из сторон. Кроме того, активно развивается военное сотрудничество с Китаем – проводятся совместные учения, что создает серьезный противовес западным группировкам в регионе», – сказал собеседник.

    При этом Россия не может игнорировать и факторы прямого давления: постоянное присутствие седьмого флота США на Окинаве, и действия Японии, которая пересматривает свои оборонительные доктрины и наращивает ударные возможности.

    «Все эти элементы напрямую влияют на нашу концепцию сдерживания и, шире, на концепцию присутствия России в Мировом океане как мировой державы, обладающей всеми способами ведения боевых действий на море – от охраны акватории до стратегического патрулирования», – считает Ераносян.

    По его словам, особое внимание уделяется Северному морскому пути. «Эта артерия соединяет Юго-Восточную Азию с Европой через Арктику и становится все более приоритетной для России. Мы фиксируем недовольство ряда стран, которые заявляют о «трансграничности» этой магистрали, однако наша позиция здесь твердая: Севморпуть – это национальная транспортная коммуникация, и мы будем обеспечивать ее безопасность и суверенное регулирование всеми доступными средствами», – добавил спикер.

    Что касается адекватного ответа на захваты судов, то здесь позиция предельно ясна. «Несанкционированный заход любых судов, под любыми флагами, в акваторию, находящуюся под нашей юрисдикцией, будет безусловно пресекаться. Речь идет не только о военных кораблях, но и о гражданских судах, которые пытаются действовать в обход установленных правил или под видом коммерческих перевозок выполнять враждебные задачи. У нас есть силы, средства и оперативные планы для жесткого реагирования на любые нарушения – вплоть до задержания, досмотра и принудительной буксировки нарушителей», – перечислил спикер.

    В среду президент России Владимир Путин принял участие в учениях Тихоокеанского флота, проходивших с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Глава государства наблюдал за их ходом на борту ракетного крейсера «Варяг».

    Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их грузов. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

    Глава государства заявил также, что в России хотели бы понять позицию Японии, «страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции».

    «Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию к источникам основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий, напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране, имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны», – напомнил Путин.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    12 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин заявил о смене позиции Японии по мирному договору с Россией
    Путин заявил о смене позиции Японии по мирному договору с Россией
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Токио при бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ носили конструктивный характер, однако в настоящее время позиция японского руководства изменилась.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на учениях Тихоокеанского флота заявил об изменении позиции Японии в вопросе решения проблемы Курильских островов, передает ТАСС.

    По словам Путина, еще в середине 1950-х годов Советский Союз и Япония подписали декларацию, которая создавала условия для дальнейшего движения к мирному соглашению. Однако впоследствии Токио отказался от договоренностей. Позднее Россия, по словам президента, откликнулась на инициативу японской стороны и возобновила переговоры о возможных путях заключения мирного договора.

    «В тот момент времени у нас сложились конструктивные отношения с рядом японских руководителей, в том числе и с бывшим, трагически погибшим премьер-министром Синдзо Абэ, который много сделал для сближения Японии и России, для сближения наших позиций. Теперь мы видим, к сожалению, изменения в позициях, подчеркну, ничем не спровоцированные с нашей стороны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду президент России отметил введение Токио неспровоцированных санкций против Москвы.

    До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила неизменность курса на решение территориального спора.

    Однако позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о выборе нынешними японскими властями пути конфронтации.

    Комментарии (7)
    13 августа 2026, 07:22 • Новости дня
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе визита на курильского острова Итуруп президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    Во время рабочей встречи с президентом губернатор Лимаренко рассказал об участии земляков в помощи бойцам ВС России на СВО. Жители даже самых отдаленных поселений стараются помогать со словами «все для победы»!

    «Такие у нас люди. Генетический код победителя», – приводит ТАСС слова Путина в ответ.

    До рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Путин в его сопровождении посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Он ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками, сообщили в Кремле.

    Затем президент осмотрел Курильскую центральную районную больницу и среднюю  общеобразовательную школу имени Героя России Э.Д.Норполова. Путин побывал в спортзале и классах, школьном музее, пообщался с учениками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    До этого президент прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Также Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

    Комментарии (0)
    12 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин заявил о росте угроз в Тихоокеанском регионе

    Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за НАТО

    Путин заявил о росте угроз в Тихоокеанском регионе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО просачивается в Тихоокеанский регион, конфликтный потенциал растет, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на усиление напряженности в Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, что здесь растет, к сожалению, конфликтный потенциал. Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – подчеркнул глава государства.

    По словам Путина, для противодействия возникающим вызовам и совершенствования военной составляющей проводятся масштабные маневры Тихоокеанского флота.

    «Такие мероприятия, как то, которое мы сейчас обсуждаем, учения, нужны и для поддержания боевой готовности флота, и с целью защиты интересов нашей страны, ее безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для совершенствования всей военной составляющей России в данном регионе», – сказал президент.

    В маневрах задействовано около 60 кораблей и подводных лодок. Воздушную поддержку оказывают порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников морской авиации. Кроме того, к отработке тактических задач привлечено свыше 13 тыс. военнослужащих.

    Ранее Путин прибыл в Южно-Сахалинск для наблюдения за финальным этапом маневров Тихоокеанского флота.

    Путин понаблюдал за учениями Тихоокеанского флота с крейсера «Варяг».

    Масштабные тренировки по защите дальневосточных рубежей стартовали в акваториях Японского и Охотского морей 4 августа.

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    12 августа 2026, 11:10 • Новости дня
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    Командующий ТОФ доложил Путину о теневом флоте недружественных стран
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные моряки на Дальнем Востоке подготовились к досмотру и перехвату кораблей недружественных стран, скрывающих свою принадлежность под чужими флагами, доложил президенту Владимиру Путину командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина.

    «Государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран», – сказал Лиина, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что флот готов задерживать такие корабли. Кроме того, адмирал обратил внимание на усложнение военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Также военный отметил активность Североатлантического альянса. По словам командующего, просматривается четкая тенденция к втягиванию политических и военных ресурсов стран НАТО в дела макрорегиона.

    Лиина пояснил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало более 1 тыс. судно, сообщает «Коммерсантъ».

    Более 370 из этих судов прошли под флагами «недружественных государств».

    «По сути, это их теневой флот», – констатировал он.

    Напомним, Путин прибыл на борт крейсера «Варяг» для наблюдения за маневрами Тихоокеанского флота.

    Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за действий НАТО.

    Масштабные тренировки военных кораблей на Дальнем Востоке начались 4 августа.

    Комментарии (12)
    12 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Путин пообещал зеркальный ответ на захват торговых судов Западом
    Путин пообещал зеркальный ответ на захват торговых судов Западом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота, заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер Владимир Путин назвал действия стран Евросоюза в отношении отечественных грузоперевозчиков нарушением международного морского права, передает ТАСС.

    Глава государства выразил возмущение намерениями западных государств ограничивать движение мирных судов.

    «А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества», – заявил президент. Он подчеркнул, что подобные инициативы являются настоящим пиратством и разбоем.

    «Власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить движение судов наших экономоператоров, мирных причем, а недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально», – сказал Путин во время завершающей стадии учений ТОФ.

    Он подчеркнул, что это будет происходить вовсе не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на российские суда, «а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота».

    Весной помощник президента Николай Патрушев рассказал о возможности сопровождения отечественных судов боевыми мобильными группами.

    Ранее Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе из-за НАТО.

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    13 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Первый визит Путина на Курилы стал главной новостью в Японии

    Поездка Путина на Курилы возглавила тренды японского сегмента X

    Первый визит Путина на Курилы стал главной новостью в Японии
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый визит главы российского государства на остров Итуруп спровоцировал активное обсуждение в Японии, став главной темой новостных лент и социальных сетей.

    Информация о прибытии Владимира Путина на Курильские острова стремительно вышла в лидеры трендов японского сегмента соцсети X, передает ТАСС.

    За первые 30 минут пользователи оставили свыше 2 тыс. сообщений. Публикации сопровождались репостами новостей из местных СМИ и зачастую критическими комментариями.

    Ведущее агентство Киодо выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие также заняло центральное место на сайте Японского общественного телевидения и страницах крупнейших газет страны.

    Журналисты Киодо расценили приезд как демонстрацию поддержки регионов, а NHK – как ответ на антироссийскую политику Токио.

    Президент России впервые побывал на Курилах 13 августа. Ранее руководители государства и правительства посещали острова пять раз. Четыре поездки на счету Дмитрия Медведева, а в 2021 году Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на архипелаг в рамках масштабного турне по регионам Сибири и Дальнего Востока.

    На острове Итуруп глава государства провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    Накануне российский лидер отметил изменение подхода Токио к проблеме Курильских островов.

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    13 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в хоте посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.

    Во совещании участвовали командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

    Путин начал совещание с напоминания о том, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но обязанность армии – обеспечивать безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях.

    «Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    До совещания Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    13 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии

    Политолог Лукьянов: Визит Путина на Курилы – ответ на враждебную политику Японии

    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин прежде не совершал поездок на Курилы, чтобы не вызывать у Токио лишних эмоций. Нынешний визит посылает сигнал японским властям: если они не хотят вести независимую от Запада политику на российском направлении, Москва не собирается учитывать их чувства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Владимир Путин в целом очень тепло относится к Японии. Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Собеседник также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

    «Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

    Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. На этом фоне выбор времени для первой поездки Путина на Курилы неслучаен. «Визиты российских представителей власти на Курильские острова вызывают повышенную реакцию правительства Японии: как эмоциональную, так и чисто формальную. Это связано с тем, что Токио рассматривает Южные Курилы как свою территорию», – указал собеседник.

    Он допускает, что президент России по этой причине прежде не совершал поездок на острова – «не хотел вызывать лишних эмоций». «Я думаю, что состоявшийся визит подводит некую черту и посылает сигнал японским властям: если они не хотят на российском направлении вести самостоятельную политику, независимую от Запада, то Москва не собирается учитывать их чувства. Тем более, что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

    Он обратил внимание на «решительный протест» внешнеполитического ведомства Японии. «Это формально необходимое действие, протокол. Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – заключил эксперт.

    В четверг президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, беседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

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    13 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Путин впервые посетил Курилы
    Путин впервые посетил Курилы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин прибыл на архипелаг в рамках масштабного турне по регионам Сибири и Дальнего Востока, Курильские острова он посетил лично впервые.

    Российский лидер ранее никогда не бывал на этих территориях, передает ТАСС.

    До этого высшее руководство страны осматривало архипелаг пять раз. Четыре визита нанес Дмитрий Медведев в разные годы на постах президента и председателя правительства. В 2021 году остров Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Текущая поездка президента Путина стала продолжением большого маршрута, включающего Улан-Удэ и Новосибирск.

    «Президент прибыл на Курильские острова. Первый пункт программы – посещение рыбоперерабатывающего комбината «Ясный» на острове Итуруп», – сообщили в Max-канале Кремля.

    В Южно-Сахалинске Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Он выслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины о ходе военных учений и пообедал с экипажем.

    Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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    13 августа 2026, 12:48 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии

    Политолог Данилин: Путин показал Японии незыблемость суверенитета России над Курилами

    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит президента Владимира Путина на Итуруп стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Кроме того, приезд главы государства показал, насколько важны для страны благополучие местных жителей и развитие территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «Визит президента Владимира Путина на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По словам политолога, приезд президента на остров еще раз подчеркнул, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. «Путин показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – добавил эксперт. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

    «Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям», – указал собеседник.

    Данилин также обратил внимание на развитие социальной и экономической инфраструктуры Курил. «Визит Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – подчеркнул спикер.

    «Доказательство тому то, что в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах», – перечислил собеседник.

    Особый акцент он сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил политолог.

    Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России, продолжил собеседник. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.

    В четверг президент России Владимир Путин приехал с визитом на Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Тем временем uлава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата. Японский премьер-министр Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп. По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Токио оказывает поддержку Киеву. Речь идет, в частности, об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия японских властей расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

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    13 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Путин объяснил, кому выгоден крепкий рубль

    Путин: Крепкий рубль подходит для россиян, а для предприятий он создает проблемы

    Путин объяснил, кому выгоден крепкий рубль
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крепкий курс рубля благоприятен для обычных граждан, однако наносит финансовый ущерб экспортно-ориентированным компаниям, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область прокомментировал ситуацию с курсом валют, передает РИА «Новости».

    На курильском острове Итуруп состоялась встреча российского лидера с губернатором региона Валерием Лимаренко.

    Руководитель области доложил о снижении доходов местных предприятий из-за значительного укрепления национальной валюты. В ответ на это президент отметил двойственный характер сложившейся экономической ситуации.

    «Для рядового гражданина – это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до беседы с губернатором глава государства осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе.

    Месяцем ранее президент объяснил укрепление национальной валюты снижением спроса на нее.

    Аналитики оценили потенциальные потери бюджета от крепкого курса в 2,5 триллиона рублей.

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    13 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского
    Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, которому исполнился 101 год, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент сердечно поздравил Евгения Знаменского с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания», – отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность ветерану за ратные подвиги и мирный труд. Политик также отметил значительный вклад именинника в патриотическое воспитание российской молодежи.

    Ранее президент России направил поздравительное послание Евгению Знаменскому в честь 101-го дня рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года Владимир Путин и Си Цзиньпин передали приветствия ветерану с выставки в Пекине.

    В прошлом году Евгений Знаменский отметил свой столетний юбилей.

    На параде Победы 2025 года фронтовик находился на центральной трибуне рядом с лидерами России и Китая.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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