Путин и мировые лидеры заняли места на трибуне рядом с ветеранами

Tекст: Ольга Иванова

Президент России и главы других государств заняли места на центральной трибуне на Красной площади, где скоро начнется парад Победы, передает ТАСС.

Рядом с ними разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский. По одну руку от Владимира Путина находился председатель КНР Си Цзиньпин, по другую – ветеран войны.

Путин пообщался с Евгением Знаменским перед парадом. Также на трибуне присутствовали участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов.

Евгений Знаменский родился в 1925 году в Серпухове, он работал разнорабочим на фабрике «Красный текстильщик», когда началась война. Позже Знаменский сбежал на фронт и оказался под Сталинградом.

Во время войны он участвовал в Ковальской и Висленско-Одерской операциях, дошел с боями до Берлина. Знаменский оставил на Рейхстаге надпись: «Знаменский, Серпухов».

Войну он закончил в звании старшего сержанта артразведки. За мужество был награжден двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны II степени.

Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.