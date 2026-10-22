За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Агент СБУ признался в передаче координат кораблей Черноморского флота
Задержанный в Крыму житель признался в шпионаже за Черноморским флотом
Задержанный в Крыму агент Службы безопасности Украины признался в передаче своему куратору фотографий и координат кораблей Черноморского флота, следует из показаний, которые он дал на видео, представленном ФСБ.
«Я сфотографировал, отправил, пришлось сделать скрины карт, где это расположено, с координатами», – признался задержанный на видеозаписи показаний, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Житель Севастополя по собственной инициативе из корыстных побуждений связался с украинской спецслужбой и через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) передавал сведения о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, по решению суда фигурант заключен под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали в Севастополе агента СБУ за передачу данных о Черноморском флоте. В среду суд приговорил завербованного Украиной жителя Читы к 20 годам колонии за госизмену. В понедельник в Крыму задержали местную жительницу за передачу украинской разведке информации о работе противовоздушной обороны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ