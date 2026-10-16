Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield

Tекст: Денис Тельманов

«Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все работает так же, как и всегда», – заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможном приказе ограничить Киеву доступ к системе, передает РИА «Новости».

Ранее бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что терминалы спутниковой связи Starlink столкнулись с ограничениями: при скорости свыше 160 км в час связь пропадала, что усложнило логистику ВСУ.

По данным украинского военного источника CNN, ограничения в работе терминалов вызывают значительные трудности.

Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что системы Starshield принадлежат правительству США и контролируются им, а любые ограничения на их использование устанавливаются американским военным ведомством и президентом страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink. В тот же день Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве.