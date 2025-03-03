Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Макрон исключил отправку европейских солдат на Украину в ближайшие недели
Макрон заявил об отсутствии планов направить европейских солдат на Украину в ближайшие недели
Европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры», заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«В ближайшие недели европейские солдаты на территории Украины не появятся», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Le Figaro.
Макрон акцентировал внимание на том, что перед отправкой войск, необходимо обеспечить надежное перемирие и провести «многонедельные переговоры». «Мы хотим мира, но мы не хотим мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий», – добавил лидер Франции.
Кроме того, Макрон подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону для стран ЕС до 3–3,5% от ВВП. Он отметил, что Франция в настоящее время направляет около 2% своего ВВП на эти цели. Президент сообщил, что общие инвестиции в оборонную сферу на первом этапе могут включать как минимум 200 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Прежний европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривал, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции.