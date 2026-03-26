Роспотребнадзор сообщил о начале активности клещей в России

Дарья Григоренко

Как заявила Скударева, «в текущем году мы уже отмечаем начало активности клещей, но это в разы ниже, чем было в прошлом году на этот же период», передает РИА «Новости».

По словам Скударевой, сейчас большинство случаев регистрируется именно на юге, однако общее число пострадавших почти втрое ниже, чем в прошлом году. Она отметила, что начало активности клещей напрямую связано с погодными условиями – обычно в России они просыпаются в конце марта или начале апреля.

В 2025 году, по информации Роспотребнадзора, от укусов клещей пострадало более 545 тыс. человек. Тогда ситуация осложнялась аномально теплой зимой, что привело к необычно раннему началу сезона клещей и увеличению числа обращений за медицинской помощью.

В четверг научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, как защититься от клещей.

