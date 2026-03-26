Специалист биофака МГУ рассказал, как защититься от клещей

Специалист биофака МГУ Марьинский рассказал, как защититься от клещей

Tекст: Катерина Туманова

Марьинский отметил, что при всем многообразии репеллентов, главным является правильность их применения.

«Наиболее эффективно работают репелленты – это вещества, отпугивающие клещей. Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», – сказал он РИА «Новости».

Для дополнительной защиты специалист порекомендовал заправлять низ брюк в носки и наносить репелленты на одежду верхней части тела.

