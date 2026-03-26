Специалист биофака МГУ рассказал, как защититься от клещей

Специалист биофака МГУ Марьинский рассказал, как защититься от клещей
Наиболее надежным способом избежать укуса клеща специалисты считают использование любых современных репеллентов, при правильном применении они обеспечивают высокую эффективность защиты, отметил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Марьинский отметил, что при всем многообразии репеллентов, главным является правильность их применения.
«Наиболее эффективно работают репелленты – это вещества, отпугивающие клещей. Их сейчас можно приобрести колоссальное разнообразие, все они работают. Главное, пользоваться ими согласно инструкции», – сказал он РИА «Новости».
Для дополнительной защиты специалист порекомендовал заправлять низ брюк в носки и наносить репелленты на одежду верхней части тела.
