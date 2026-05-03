У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.5 комментариев
Медведь растерзал жеребенка рядом с жилым домом под Иркутском
В селе Большая Тарель хищник напал на домашний скот, задрав детеныша лошади всего в сотне метров от частного участка.
О происшествии в Качугском районе сообщили представители регионального управления МВД, передает РИА «Новости». Местная жительница обратилась в дежурную часть полиции после того, как заметила крупного хищника рядом с жилыми постройками.
«Накануне дикий зверь задавил жеребенка в селе Большая Тарель Качугского района. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала о том, что дикий зверь в 100 метрах от ее дома напал на жеребенка», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан проявлять максимальную бдительность. Полицейские напомнили о необходимости строго соблюдать меры предосторожности при обнаружении лесных зверей вблизи населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чугуевском округе Приморского края амурский тигр убил охотника. В районе поселка Носок на севере Красноярского края белый медведь напал на семью из трех человек.