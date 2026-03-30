  • Новость часаЭксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки
    Эксперт сказал, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    Трамп сообщил о «знаке уважения» со стороны Ирана
    Религиовед объяснил скандал с храмом Гроба Господня и патриархом Иерусалима
    ФСБ раскрыла шпиона в посольстве Британии в Москве
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    В Иране казнили организаторов январских беспорядков
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    Россия и Сербия продлили газовый контракт на три месяца
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    7 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    4 комментария
    30 марта 2026, 15:52 • Новости дня

    Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военного корреспондента Ивана Зуева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    Комментарии (9)
    30 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков пообещал на ПМЭФ содержательное выступление Путина

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и выступит с содержательной речью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Разумеется. Всегда президент принимает участие, всегда выступление. Все ждут выступления президента на Питерском форуме. В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», – сказал Песков ТАСС.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 3-6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов. Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках и объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.


    Комментарии (8)
    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Комментарии (2)
    29 марта 2026, 16:47 • Новости дня
    Михалков сообщил о сомнениях Путина по возвращению Ефремова на сцену

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высказывал сомнения по поводу возвращения актера Михаила Ефремова на сцену, рассказал режиссер Никита Михалков.

    «Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность? » … И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно», – заявил Михалков, передает РИА «Новости».

    Постановка, в которой дебютировал Ефремов после перерыва, создана по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетеля». Над сценической версией работали Никита Михалков и Александр Адабашьян, а художником-постановщиком стал Юрий Купер. Партнершей Ефремова на сцене выступила Анна Михалкова.

    Продолжительность спектакля составляет два часа. Главные герои – бывшие супруги, которые после долгой разлуки за один вечер обсуждают старые обиды, признания и воспоминания. В постановке используются современные технические возможности театра – например, видео, которые записывает герой, транслируются на большие экраны в зале.

    В сентябре Михалков представил Ефремова актером театра «Мастерская 12».

    Ранее режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил, что проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущая Екатерина Стриженова показала Михаила Ефремова без грима после премьеры спектакля «Без свидетелей».

    Комментарии (6)
    29 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: Россия была бы в надежных руках при победе Говорухина на выборах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин высоко оценил режиссера Станислава Говорухина, заявив, что Россия была бы в надежных руках, если бы тот победил на выборах 2000 года.

    Путин на праздновании 80-летия Говорухина напомнил: «В 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации. Ну результат известен». Кадры с мероприятия были впервые опубликованы журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что если бы граждане тогда выбрали Говорухина, страна оказалась бы в надежных руках. Путин отметил, что несмотря на отсутствие административного опыта, у режиссера были «порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству».

    Станиславу Говорухину в этом году могло бы исполниться 90 лет. Он снял множество художественных фильмов и в трудные времена для страны занимался документальным кино. В 2011 году Говорухин возглавил предвыборный штаб Путина, когда тот баллотировался в президенты.

    Ранее Путин сообщил, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Напомним, Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    Путин рассказал о значении поддержки со стороны Говорухина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин признал, что поддержка режиссера Станислава Говорухина стала для него честью и сыграла важную роль в его жизни.

    Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о значении поддержки режиссера Станислава Говорухина, передает . Фрагмент с откровениями главы государства был показан в фильме «Народный избранник. Говорухину 90 лет» в эфире канала «Россия-24». Путин рассказал, что для него было большой честью знакомство с Говорухиным и тот факт, что режиссер возглавил его избирательный штаб в 2011 и 2012 годах, стал неожиданностью.

    «Для меня это было большой честью. Возглавил избирательный штаб в 2011 и 2012 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня», – сказал президент.

    Путин отметил, что при личном знакомстве узнал о Говорухине много нового, поскольку до этого не был с ним близко знаком. Российский лидер подчеркнул, что Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и настоящим патриотом, человеком бескорыстным и преданным России.

    «Выяснилось, что, кроме своего таланта, режиссерского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он человеком был абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: Станислав Сергеевич, спасибо», – добавил Путин.

    Станислав Говорухин был известным режиссером, сценаристом и политическим деятелем. Среди его работ – фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», а также сценарии к лентам «Русский бунт» и «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 по 2018 год и занимал пост председателя комитета по культуре. Он родился 29 марта 1936 года, скончался 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.

    Ранее Госдума приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. До этого Путин подписал указ об увековечивании памяти Говорухина.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 03:42 • Новости дня
    Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

    Tекст: Антон Антонов

    Во время открытия обновленного Азербайджанского театра в Дербенте девочка из Дагестана Сура Шахмарданова выступила перед президентом России Владимиром Путиным со стихотворением о единстве народов страны.

    «Год единства народов России – вот это да!/Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна./Традиции предков звучат над огромной страной,/и каждый народ сохраняет свой голос живой./Здесь песни и танцы летят, словно шум родников,/а дружба сильнее мечей и штыков», – продекламировала девочка.

    Шахмарданова назвала открытие обновленного театра долгожданным событием и выразила надежду, что это культурное событие укрепит дружбу и вдохновит людей. Президент России поблагодарил девочку за ее выступление и поддержал ее аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по видеосвязи открыл Азербайджанский театр в Дербенте. Он заявил о прочном фундаменте отношений России и Азербайджана. Путин подчеркнул, что открытие обновленного театра станет заметным событием для всей страны. Путин назвал единство и самобытность народов уникальностью России.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    AD: Путин словами о кризисе с ЕС указал на противоречивую политику Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление президента России Владимира Путина о кризисе между Москвой и европейскими странами обнажило двойственность действий Евросоюза, сообщает L' AntiDiplomatico.

    Как сообщает L' AntiDiplomatico, заявления Владимира Путина о кризисе в отношениях между Россией и странами Европы выявили противоречивость европейской политики, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Европа, несмотря на беспрецедентный энергетический кризис, продолжает курс на длительное противостояние с Россией, что приводит к серьезным структурным трудностям в экономике и промышленности.

    Журналисты отмечают, что, поддерживая Киев, ЕС не имеет четкого плана по завершению конфликта на Украине, а нарастающий кризис все сильнее бьет по европейской экономике. Автор публикации подчеркивает: «Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления».

    Издание указывает, что Москва в такой ситуации действует по двойной логике: с одной стороны, оставляя открытой возможность для диалога, а с другой – укрепляя свои позиции на местах, чтобы усилить свои переговорные возможности.

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Европы переживают кризис и произошло это произошло не по вине Москвы.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на актуальные угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на торжественном концерте, посвященном Дню войск национальной гвардии России, заявил о необходимости мгновенной реакции Росгвардии на многочисленные угрозы.

    Президент отметил, что под защитой Росгвардии находятся стратегические объекты, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах и инфраструктура, значимая для государственного управления, экономики и стабильного энергоснабжения по всей стране, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что сегодня здесь нужны дополнительные усилия. Совместно с вооруженными силами, коллегами из других профильных ведомств, региональными и местными органами власти нужно без промедления реагировать на актуальные угрозы. Их много. И вы об этом знаете», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии Виктору Золотову.

    Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    В ходе торжественного вечера, посвященного десятилетию Федеральной службы войск национальной гвардии России, он выделил роль ведомства в противодействии угрозам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления, организованные группировки, наркобизнес», – заявил президент.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Глава государства вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 09:19 • Новости дня
    Путин поздравил ОКР со 115-летием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет РФ со 115-летием, отметив, что Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    Он отметил, что этот юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков создания отечественной спортивной отрасли, укреплял её победные традиции, в сложной, бескомпромиссной борьбе завоёвывал медали и титулы, воспитывал олимпийских рекордсменов, чемпионов и призёров.

    «Отрадно, что и сегодня ОКР вносит поистине уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, в продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минспорта и президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о планах России подать заявки на проведение третьей летней и третьей зимней Олимпийских игр.

    Президент Владимир Путин на встрече с Дегтяревым подтвердил готовность страны принимать престижные международные соревнования с достойными призовыми фондами.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поддержал выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 06:38 • Новости дня
    Путин распорядился передать акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение полугода образовательный фонд «Талант и успех» получит более десяти тыс. акций издательства «Музыка» в качестве имущественного взноса, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в течение шести месяцев 10 849 обыкновенных именных акций акционерного общества «Издательство Музыка» из федеральной собственности образовательному фонду «Талант и успех».

    «В целях развития образования в области музыкального искусства постановляю <...> принять предложение правительства Российской Федерации о передаче образовательному фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 10 849 обыкновенных именных акций акционерного общества «Издательство «Музыка», – сказано в документе, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.


    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 15:34 • Новости дня
    Путин присвоил Вдовиченкову и Гусевой звания народных артистов
    @ Сергей Булкин/ТАСС, Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Вдовиченков широко известен благодаря ролям в фильмах «Бригада», «Бумер» и других популярных отечественных картинах.

    Также президент присвоил звание народной артистки России Екатерине Гусевой. Актриса прославилась после съемок в телесериале «Бригада», а также активно выступает на театральной сцене и участвует в различных творческих проектах.

    В феврале Путин присвоил звание народного артиста России музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    Путин потребовал «вытащить людей из бараков» в Архангельской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским призвал ускорить расселение жителей из аварийных домов, чтобы «вытащить людей из бараков».

    Во время встречи в Кремле президент Владимир Путин обсудил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским вопросы расселения аварийного жилья, сообщается на сайте Кремля.

    «Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья – конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», – заявил Путин.

    Глава государства отметил необходимость дальнейших шагов по расселению аварийных домов.

    Предыдущая рабочая встреча Путина и Цыбульского состоялась в конце июля 2025 года, тогда они затрагивали темы поддержки участников спецоперации, экономического развития региона и строительства жилья.

    На предыдущей встрече Путин отметил в Архангельской области высокую долю аварийного жилья по сравнению со средним уровнем по стране.

    Кроме того, президент поручил правительству и Госдуме усовершенствовать систему переселения граждан из аварийного жилья и внедрить новые стандарты.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: В графике Путина два международных телефонных звонка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести две международные телефонные беседы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы ожидаем, что президент проведет два международных телефонных разговора», – цитирует Пескова ТАСС.

    До этого Путин в ходе телефонной беседы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым говорил на тему стратегических проектов, в том числе о строительстве первой в Узбекистане АЭС.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Цыбульский предложил снизить пошлины для экспортеров леса и рыбы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Архангельской области Александр Цыбульский предложил ввести специальные таможенные режимы для увеличения экспорта региональных товаров, включая лес и морепродукты.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский выступил с инициативой установить преференциальные таможенные режимы для российских регионов на потенциально важных для них внешних рынках, сообщается на сайте Кремля.

    Он отметил, что в настоящее время тарифная политика на таких рынках в отношении российских импортеров часто оказывается строже, чем для конкурентов из других стран.

    Губернатор подчеркнул, что для Архангельской области ключевыми направлениями экспорта могут стать лесопромышленный комплекс, а также рыба и морепродукты. Он уверен, что снижение пошлин позволит региону нарастить экспорт и усилить свои позиции на международных рынках.

    Путин во время встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским отметил снижение показателей промышленного производства в регионе.

    Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил с 1 января 2027 года запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса.


    Комментарии (2)
    Главное
    Еврокомиссия встревожилась вторжением украинского дрона в Финляндию
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Иран обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    Минобороны Ирака заявило о уничтожении Ан-132 на авиабазе
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Небо над Австралией стало кроваво-красным
    Тизер сериала о Гарри Поттере побил рекорд просмотров

    Операции с золотом показывают разочарование в финансовой системе Америки

    Уже многие страны мира демонстрируют желание вернуть свое золото, которое хранится в США, обратно в собственные хранилища. Некоторым – как, например, Франции – это в действительности удается. Но главное, что перед нами глобальная тенденция, которая демонстрирует реальное отношение мировых элит к финансовой системе Соединенных Штатов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка

    Военные амбиции Северной Европы набирают обороты. Президент Финляндии Александр Стубб уже отвел региону роль главного защитника либерального миропорядка. Однако в экспертном сообществе уверены: присваивать Прибалтике и Скандинавии такой статус пока преждевременно. Что движет северными странами на пути к военному лидерству и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации