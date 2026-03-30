Путин присвоил звание Героя России посмертно летчику Терехину
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику Николаю Терехину.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В документе отмечается: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Терехину Николаю Васильевичу – майору (посмертно)».
Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военного корреспондента Ивана Зуева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 февраля в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.