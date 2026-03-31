Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

Tекст: Александр Тимохин

Стоит понимать сразу – у американцев не хватит сил на большое вторжение в Иран. В 2003 году, в разрушенный Ирак с населением менее трети современного Ирана и с площадью на треть меньше Украины, вторгались в первом эшелоне три американские дивизии (3-я пехотная, 101-я воздушно-штурмовая и 1-я экспедиционная морской пехоты), одна американская бригада (1-я бригада морской пехоты) и три британские бригады, управляемые дивизионным штабом. Почти сразу следом за этими войсками пошли в бой частью сил 82-я воздушно-десантная дивизия и 173-я воздушно-десантная бригада, выброшенная в северном Ираке.

Иран, если планировать туда полномасштабное вторжение, потребует в разы больших сил. Этих сил у США в регионе нет, и они туда не перебрасываются.

На сегодня силы США – это один экспедиционный отряд морской пехоты, спецназ и часть сил 75-го пехотного полка рейнджеров (легкая штурмовая пехота с парашютной подготовкой), авиация Сил спецопераций и точно не известное количество сил из состава 82-й воздушно-десантной дивизии – предположительно, около одной из ее боевых бригадных групп по численности. На подходе еще один экспедиционный отряд.

Все вместе это примерно эквивалент одной дивизии легкомеханизированной пехоты с умеренным числом тяжелого оружия. Эта условная дивизия размазана по всему театру военных действий и еще и относится к разным видам Вооруженных сил (морпехота – это флот, парашютисты и рейнджеры – армия, спецвойска – отдельное командование и т. д.).

Единственной иностранной силой, способной помочь американцам, являются войска ОАЭ. У их правительства есть нерешенный территориальный спор с Ираном и есть огромный зуб на Иран – своими ответными ударами иранцы лишили Эмираты будущего в том виде, к котором оно десятки лет создавалось хозяевами этого конгломерата микрогосударств.

Ни Дубай, ни Абу-Даби больше никогда не будут такими маяками для туристов и бизнеса, как раньше. Ирану этого не простят.

Израильская армия занята в Южном Ливане. Да и не для того Израиль разжигал эту войну, чтобы израильские солдаты умирали за интересы США – план был ровно обратный, американцы должны были сделать всю основную работу. Они ее и делают.

У американских сил есть только два преимущества перед иранскими. Первое – воздушная поддержка. Здесь они способны генерировать огромную огневую мощь. Например, практикуется непосредственная поддержка наземных подразделений с помощью бомбардировщиков – там, где другая страна отправит на помощь своим солдатам на земле пару штурмовиков или истребителей с тонной бомб на двоих, США могут вывалить и сорок тонн бомб, и пятьдесят в один сброс, причем точно в цель.

Во время боев в Лаосе в 70-х ВВС США одним ударом стирали с лица земли целые батальоны вьетнамской пехоты именно такими методами. С тех пор их возможности выросли кратно.

Второе преимущество – это индивидуальная подготовка. По опыту боев в Ираке в 2000-х годах США в боях «ствол на ствол» выигрывают примерно со стократным соотношением потерь – противник теряет до сотни бойцов на одного американского солдата (хотя с иранской регулярной армией так не получится).

Но тем не менее даже при таких преимуществах сил у американцев просто недостаточно. В большой войне иранцы, с учетом потерь от авиации, будут терять тысячи человек за одного солдата США, но дело в том, что у них есть эти тысячи человек. И они могут себе позволить их потерять. А США не могут – они не призывали резервистов, не разворачивались по штатам военного времени. Они не готовы сейчас компенсировать свои потери, даже маленькие.

Все это сужает места возможного приложения сухопутных сил для США буквально до четырех направлений. Первое – это совместные с курдами операции в северо-западном Иране, в горах. Там, предположительно, уже действуют американские спецподразделения. У США есть возможность серьезно напрячь Иран в этих районах, другое дело, что решающего успеха они там не добьются.

Второй – похожие действия в провинции Систан и Белуджистан, совместные с сепаратистами-белуджами. Это самое сомнительное с политической точки зрения направление, нет никаких гарантий на выступление местных сил. Возможный вариант, но маловероятный.

Третий – рейды на атомные объекты. Трудно прогнозировать, чем это может закончиться – Иран большой, на вертолетах такие рейды не провести. В теории, вертолеты СН-47, которые использует армия США, могут долететь до Фордо и из Ирака, и из Кувейта, но так долго находиться во вражеском воздушном пространстве, да еще и на малой высоте, опасно. Риск запредельно высокий.

На самолетах – можно попробовать долететь и выбросить десант куда необходимо, но, во-первых, риск получить ракету во время пролета к цели тоже очень высокий. Транспортник – это не истребитель с его системами самообороны и летно-техническими характеристиками. А во-вторых – встает вопрос эвакуации десанта. Самолетам надо где-то приземлиться, и чтобы не сбили потом при взлете. Вертолеты вытащат десант хоть откуда, но потом им надо не один час лететь через иранское воздушное пространство, через горы, на малой высоте и без эффекта внезапности. Крайне сомнительное начинание, чреватое потерями. Да и войск столько для него не нужно. Хотя полностью такие рейды исключать нельзя.

И четвертый –

действия на островах и побережье Персидского залива. Это наиболее вероятный сценарий. Хотя часть сил и может действовать по первому из вариантов.

Наиболее значимыми иранскими островами в Персидском заливе являются остров Харк, через который отгружается иранская нефть, остров Кешм – крупный (135 км в длину) населенный остров, два острова почти в самом Ормузском проливе – Ормух и Ларак – и три острова в середине Персидского залива, которые ОАЭ считают своими – Большой и Малый Томб и Абу-Муса.

Очевидный вариант: ОАЭ при американской поддержке забирают три «своих острова», а США атакуют другие острова. При этом то, сколько сил имеют США, исключает одновременный захват Кешма и других островов – сам Кешм американцы смогут превратить в поле боя и удерживать его части достаточно долгое время, но больше их ни на что не хватит.

Если не трогать Кешм, тогда они смогут захватить все остальные иранские острова в Персидском заливе. При этом, так как их будут там ждать (эффект внезапности потерян), то без потерь при штурме им никак не обойтись.

А дальше все просто – пройдя через тяжелую мясорубку при захвате, американские пехотинцы, занявшие острова, должны их удерживать, иначе иранцы просто вернутся туда. Удержание этих островов приведет к тому, что они будут просто сидеть там под ударами беспилотников и ракет – без перспективы их прекращения. Если США смогут «посадить» туда гарнизон войск ОАЭ, то сидеть под вечными обстрелами будут арабы.

Единственным итогом подобных действий будет то, что Иран не сможет отгружать свою нефть. Теоретически американцы могут потом попробовать использовать это как рычаг склонения Ирана к мирным переговорам. Но что, если Иран не согласится? Ответа нет в том числе и у США.

Говоря об острове Кешм, США имеющимися силами могут попробовать взять его с высокими шансами на успех. Но тогда с остальными островами придется подождать. Бои за Кешм вряд ли будут тяжелыми – на острове у американцев будет пространство для маневра, но они будут долгими, а потери среди местного населения опять создадут для Трампа политические трудности. И потом оккупантам тоже придется сидеть под обстрелами.

При захвате любого из островов у США все равно нет варианта победоносно выйти из войны. Каждый шаг в эскалации будет ставить Трампа перед выбором – еще один уровень эскалации или уходить. Что до ОАЭ, то принятие участия в войне станет для них чудовищной ошибкой – США однажды уйдут, а персы навсегда останутся рядом.

Есть только один вариант, при котором США смогут сохранить лицо – это если морская пехота и десантники будут использованы для рейдов на иранскую территорию.

Американцы любят рейды и хорошо их проводят. Рейды могут проводиться как на острова, так и на иранское побережье, например, для поиска пусковых установок противокорабельных ракет. Но даже это не даст США возможности выиграть войну. Каждый такой рейд американцы смогут объявлять своей победой, но ни одна такая победа радикально обстановку в пользу США не изменит.

В общем, при всем, казалось бы, разнообразии американских вариантов и при всем качественном превосходстве американских войск хороших вариантов у США по-прежнему нет. Или они должны уйти из региона, признав поражение, или лезть в иранский капкан все глубже и глубже. С неизбежным, в случае наземной операции, ростом потерь.