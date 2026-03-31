    Дмитрий Родионов Четыре сценария Иранской войны

    Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.

    Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    31 марта 2026, 13:22 • В мире

    Наземная операция против Ирана заведет армию США в капкан

    Tекст: Александр Тимохин

    Все больше свидетельств того, что США планируют против Ирана теперь и наземную операцию. Как может выглядеть такое вторжение, почему американским войскам наверняка будет сопутствовать в нем успех – но даже при этом и несмотря на колоссальное военное преимущество, ни к чему хорошему для США подобная операция не приведет?

    Стоит понимать сразу – у американцев не хватит сил на большое вторжение в Иран. В 2003 году, в разрушенный Ирак с населением менее трети современного Ирана и с площадью на треть меньше Украины, вторгались в первом эшелоне три американские дивизии (3-я пехотная, 101-я воздушно-штурмовая и 1-я экспедиционная морской пехоты), одна американская бригада (1-я бригада морской пехоты) и три британские бригады, управляемые дивизионным штабом. Почти сразу следом за этими войсками пошли в бой частью сил 82-я воздушно-десантная дивизия и 173-я воздушно-десантная бригада, выброшенная в северном Ираке.

    Иран, если планировать туда полномасштабное вторжение, потребует в разы больших сил. Этих сил у США в регионе нет, и они туда не перебрасываются.

    На сегодня силы США – это один экспедиционный отряд морской пехоты, спецназ и часть сил 75-го пехотного полка рейнджеров (легкая штурмовая пехота с парашютной подготовкой), авиация Сил спецопераций и точно не известное количество сил из состава 82-й воздушно-десантной дивизии – предположительно, около одной из ее боевых бригадных групп по численности. На подходе еще один экспедиционный отряд.

    Все вместе это примерно эквивалент одной дивизии легкомеханизированной пехоты с умеренным числом тяжелого оружия. Эта условная дивизия размазана по всему театру военных действий и еще и относится к разным видам Вооруженных сил (морпехота – это флот, парашютисты и рейнджеры – армия, спецвойска – отдельное командование и т. д.).

    Единственной иностранной силой, способной помочь американцам, являются войска ОАЭ. У их правительства есть нерешенный территориальный спор с Ираном и есть огромный зуб на Иран – своими ответными ударами иранцы лишили Эмираты будущего в том виде, к котором оно десятки лет создавалось хозяевами этого конгломерата микрогосударств.

    Ни Дубай, ни Абу-Даби больше никогда не будут такими маяками для туристов и бизнеса, как раньше. Ирану этого не простят.

    Израильская армия занята в Южном Ливане. Да и не для того Израиль разжигал эту войну, чтобы израильские солдаты умирали за интересы США – план был ровно обратный, американцы должны были сделать всю основную работу. Они ее и делают.

    У американских сил есть только два преимущества перед иранскими. Первое – воздушная поддержка. Здесь они способны генерировать огромную огневую мощь. Например, практикуется непосредственная поддержка наземных подразделений с помощью бомбардировщиков – там, где другая страна отправит на помощь своим солдатам на земле пару штурмовиков или истребителей с тонной бомб на двоих, США могут вывалить и сорок тонн бомб, и пятьдесят в один сброс, причем точно в цель.

    Во время боев в Лаосе в 70-х ВВС США одним ударом стирали с лица земли целые батальоны вьетнамской пехоты именно такими методами. С тех пор их возможности выросли кратно.

    Второе преимущество – это индивидуальная подготовка. По опыту боев в Ираке в 2000-х годах США в боях «ствол на ствол» выигрывают примерно со стократным соотношением потерь – противник теряет до сотни бойцов на одного американского солдата (хотя с иранской регулярной армией так не получится).

    Но тем не менее даже при таких преимуществах сил у американцев просто недостаточно. В большой войне иранцы, с учетом потерь от авиации, будут терять тысячи человек за одного солдата США, но дело в том, что у них есть эти тысячи человек. И они могут себе позволить их потерять. А США не могут – они не призывали резервистов, не разворачивались по штатам военного времени. Они не готовы сейчас компенсировать свои потери, даже маленькие.

    Все это сужает места возможного приложения  сухопутных сил для США буквально до четырех направлений. Первое – это совместные с курдами операции в северо-западном Иране, в горах. Там, предположительно, уже действуют американские спецподразделения. У США есть возможность серьезно напрячь Иран в этих районах, другое дело, что решающего успеха они там не добьются.

    Второй – похожие действия в провинции Систан и Белуджистан, совместные с сепаратистами-белуджами. Это самое сомнительное с политической точки зрения направление, нет никаких гарантий на выступление местных сил. Возможный вариант, но маловероятный.

    Третий – рейды на атомные объекты. Трудно прогнозировать, чем это может закончиться – Иран большой, на вертолетах такие рейды не провести. В теории, вертолеты СН-47, которые использует армия США, могут долететь до Фордо и из Ирака, и из Кувейта, но так долго находиться во вражеском воздушном пространстве, да еще и на малой высоте, опасно. Риск запредельно высокий.

    На самолетах – можно попробовать долететь и выбросить десант куда необходимо, но, во-первых, риск получить ракету во время пролета к цели тоже очень высокий. Транспортник – это не истребитель с его системами самообороны и летно-техническими характеристиками. А во-вторых – встает вопрос эвакуации десанта. Самолетам надо где-то приземлиться, и чтобы не сбили потом при взлете. Вертолеты вытащат десант хоть откуда, но потом им надо не один час лететь через иранское воздушное пространство, через горы, на малой высоте и без эффекта внезапности. Крайне сомнительное начинание, чреватое потерями. Да и войск столько для него не нужно. Хотя полностью такие рейды исключать нельзя.

    И четвертый –

    действия на островах и побережье Персидского залива. Это наиболее вероятный сценарий. Хотя часть сил и может действовать по первому из вариантов.

    Наиболее значимыми иранскими островами в Персидском заливе являются остров Харк, через который отгружается иранская нефть, остров Кешм – крупный (135 км в длину) населенный остров, два острова почти в самом Ормузском проливе – Ормух и Ларак – и три острова в середине Персидского залива, которые ОАЭ считают своими – Большой и Малый Томб и Абу-Муса.

    Очевидный вариант: ОАЭ при американской поддержке забирают три «своих острова», а США атакуют другие острова. При этом то, сколько сил имеют США, исключает одновременный захват Кешма и других островов – сам Кешм американцы смогут превратить в поле боя и удерживать его части достаточно долгое время, но больше их ни на что не хватит.

    Если не трогать Кешм, тогда они смогут захватить все остальные иранские острова в Персидском заливе. При этом, так как их будут там ждать (эффект внезапности потерян), то без потерь при штурме им никак не обойтись.

    А дальше все просто – пройдя через тяжелую мясорубку при захвате, американские пехотинцы, занявшие острова, должны их удерживать, иначе иранцы просто вернутся туда. Удержание этих островов приведет к тому, что они будут просто сидеть там под ударами беспилотников и ракет – без перспективы их прекращения. Если США смогут «посадить» туда гарнизон войск ОАЭ, то сидеть под вечными обстрелами будут арабы.

    Единственным итогом подобных действий будет то, что Иран не сможет отгружать свою нефть. Теоретически американцы могут потом попробовать использовать это как рычаг склонения Ирана к мирным переговорам. Но что, если Иран не согласится? Ответа нет в том числе и у США.

    Говоря об острове Кешм, США имеющимися силами могут попробовать взять его с высокими шансами на успех. Но тогда с остальными островами придется подождать. Бои за Кешм вряд ли будут тяжелыми – на острове у американцев будет пространство для маневра, но они будут долгими, а потери среди местного населения опять создадут для Трампа политические трудности. И потом оккупантам тоже придется сидеть под обстрелами.

    При захвате любого из островов у США все равно нет варианта победоносно выйти из войны. Каждый шаг в эскалации будет ставить Трампа перед выбором – еще один уровень эскалации или уходить. Что до ОАЭ, то принятие участия в войне станет для них чудовищной ошибкой – США однажды уйдут, а персы навсегда останутся рядом.

    Есть только один вариант, при котором США смогут сохранить лицо – это если морская пехота и десантники будут использованы для рейдов на иранскую территорию.

    Американцы любят рейды и хорошо их проводят. Рейды могут проводиться как на острова, так и на иранское побережье, например, для поиска пусковых установок противокорабельных ракет. Но даже это не даст США возможности выиграть войну. Каждый такой рейд американцы смогут объявлять своей победой, но ни одна такая победа радикально обстановку в пользу США не изменит.

    В общем, при всем, казалось бы, разнообразии американских вариантов и при всем качественном превосходстве американских войск хороших вариантов у США по-прежнему нет. Или они должны уйти из региона, признав поражение, или лезть в иранский капкан все глубже и глубже. С неизбежным, в случае наземной операции, ростом потерь.

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев там, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

