Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу

Tекст: Александр Тимохин

Чтобы понять, почему США неожиданно для многих не побеждают в иранской войне, прежде всего стоит вспомнить еще одну войну, которую Вашингтон проиграл – войну во Вьетнаме. Более того, эта война стала символом военного поражения США как такового.

Как Вьетнам победил США стратегически

Поражение США во Вьетнаме выглядит тем более удивительно, что американцы не только были неизмеримо сильнее вьетнамцев, но и выиграли почти каждую отдельную битву с ними. Вьетнамский спецназ и летчики иногда побеждали, Вьетнамская народная армия на поле боя била и южновьетнамцев, и американских союзников из Лаоса, и тайцев, которые воевали на стороне США, но бои с американцами становились для вьетнамцев настоящей резней.

Это касалось не только сухопутной, но и воздушной войны. Когда в 1972 году американцам понадобилось усадить вьетнамцев за стол переговоров, в небе над Демократической республикой Вьетнам появились армады американских самолетов. Вьетнамцы обнаружили, что бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые до этого сбивали как мишени, теперь спокойно проходят ПВО, давя ее помехами. Вьетнаму пришлось пойти на переговоры, но это лишь затянуло его победу.

Не имея возможности победить США на тактическом уровне, провести хоть сколько-нибудь результативную операцию против американских войск, Вьетнам победил на уровне стратегическом. Сами американцы описывают вьетнамский подход словами, которые приписываются ими Во Нгуен Зиапу, который во время войны был замминистра обороны ДРВ, заместителем премьер-министра и лично отвечал за планирование и ведение войны:

«1. Когда неверна тактика и неверна стратегия, война будет быстро проиграна. 2. Когда тактика верна, но неверна стратегия, сражения будут выигрываться, но война будет проиграна. 3. Когда тактика неверна, но верна стратегия, сражения будут проигрываться, но война будет выиграна. 4. Когда верна тактика и верна стратегия, война будет выиграна быстро».

Вьетнамцы прошли свою войну по варианту номер три. Их тактика была негодная, но они имели правильную стратегию.

Проиграв почти все бои, они победили в войне в целом. Американцы же наоборот – выиграв почти все боестолкновения, войну в целом проиграли.

Стратегия Вьетнама состояла в ведении революционно-освободительной войны. Вьетнамцы сначала делали все для обеспечения надежной поддержки населения и паралича вражеских структур управления (на юге). Затем они вели многолетнюю партизанскую войну на истощение в Южном Вьетнаме и многолетнюю же «противовоздушную» войну над Северным Вьетнамом.

Успехи на поле боя для вьетнамцев были не так важны, хоть к ним и стремились изо всех сил, свои потери игнорировались. Требуемый политический результат достигался за счет донесения до противника двух простых вещей – эта война будет идти вечно и все его потери в ней окажутся напрасными. После этого оставалось просто убивать хоть какое-то число вражеских солдат.

Когда до американцев дошло, что делает Северный Вьетнам, они начали искать выход. В 1973 году американские войска были выведены из Вьетнама. Исход войны после этого стал предрешен – в 1975 году Сайгон пал. Северный Вьетнам победил, объединив страну.

В США были написаны тысячи книг, посвященных анализу этого грандиозного для Америки поражения. Казалось бы, в Пентагоне должны были сделать выводы, выучить уроки Вьетнама. Однако раз за разом США повторяли одну и ту же ошибку.

Например, с 2001 по 2021 годы США победили почти во всех более-менее значимых боях с талибами - но в итоге были вынуждены уйти из Афганистана. Однако и Вьетнам, и талибы имели кое-что общее – их возможности были в основном оборонительными. Нанести сильный удар по американским силам или хотя бы их союзникам они не могли. В 2026 году США совершили агрессию против страны, которая может это сделать – и снова стали повторять ошибки Вьетнама.

В чем ошиблись США при нападении на Иран

При анализе текущей войны против Ирана возникает чувство, что у США не было никакого плана. Мы уже писали, что действия США имеют шансы на успех при наличии некоего козыря внутри Ирана. Например, агентов влияния, «пятой колонны» или чего-то подобного. Но начало войны показало – если этот козырь и был, то он не сработал. Политическая система Ирана осталась стабильной, несмотря на уничтожение лидеров и военных руководителей.

В остальном расчет американцев выглядит как ковбойское «наши самолеты всех там победят, и они сдадутся». Самолеты на самом деле победили, вот только сдаваться никто не намерен. А самое главное – в отличие от других стран, Иран не побоялся ответить с использованием всех своих возможностей.

Чтобы понять всю странность американского планирования, стоит напомнить следующее. Иран – древняя страна с населением, верящим в свое культурное превосходство над более молодыми нациями. У Ирана устойчивая двухконтурная политическая система.

В среднем у иранцев хорошее образование, в том числе техническое. Иран имеет мощную промышленность, в том числе ракетную и способен запускать спутники. У Ирана до войны имелся огромный ракетный арсенал, и наработки по ракетам с дальностью куда большей, чем до Израиля.

Иран – один из мировых лидеров в области создания БПЛА. Именно иранцы создали де-факто стандарт ударного беспилотника большой дальности – «Шахед-136», который скопировали и Россия, как «Герань-2», и США как LUCAS, применяя их уже против самого Ирана.

Наконец, Иран большой. Если сравнить его площадь с площадью смежных 48 штатов США на континенте (без Аляски и Гавайских островов), что Америка больше всего в 4,85 раза, а уж если населенные районы сравнить, то соотношение становится еще меньше. Размер иранской территории настолько большой, что тактическая авиация не достает до всех его точек без дозаправки в воздухе. Да и население Ирана 92 млн человек без нелегалов, которых там много, от есть на одного иранца приходится примерно 3,76 американцев.

Да, США имеют колоссальное техническое и тактическое превосходство, но Иран за счет только качественного уровня сил постоянной готовности не сломить – нужна мобилизация всех американских возможностей и готовность к долгой войне.

Коль скоро Трамп принял политическое решение об агрессии, то американцы должны были как минимум тщательно подготовиться. Адекватно оценить возможности своей авиации по достижению всех объектов на территории страны. Подготовить достаточное количество средств поражения, чтобы этого гарантированно хватило на войну. Предусмотреть, что Иран может начать блокировать Ормузский пролив. Заранее создать силы для конвоирования танкеров и борьбы с минами. Перебросить эти силы в регион перед началом нападения.

Предусмотреть, как тактическая авиация будет действовать в глубине иранской территории. Заранее прописать все цели для поражения совместно с Израилем.

Ничего из этого сделано не было. США фактически подготовились к войне только по одному пункту – количество комплектов спутникового наведения для бомб JDAM, которые они запасли, исчисляется сотнями тысяч.

Но, кроме этого, у них ничего нет. Да, их авиация спокойно бомбит все, что может достать. И ВМС Ирана, и ПВО они уничтожили. На текущий момент палубные самолеты F/A-18 спокойно расстреливают иранские военные машины из пушек с малой высоты. Бомбардировщики B-52 летают с бомбами в воздушное пространство Ирана и их никто не сбивает.

Все бои выиграны, а победы нет. Иран продолжает наносить удары и по Израилю, и по другим союзникам США, атакует инфраструктуру нефтегазодобычи и не дает танкерам выходить в море.

Израиль, как оказалось, может регулярно бомбить только половину своей зоны ответственности – северо-запад страны. Северо-восток почти не подвергается ударам – туда просто не долететь ни на чем, кроме американских бомбардировщиков, а кидать их в атаку без истребительного прикрытия США боятся. Крылатых же ракет не хватает.

Победив на тактическом уровне, США оказались в стратегическом тупике. У США фактически осталось два варианта. Первый – уйти и зафиксировать поражение. На это Трамп не пойдет.

Второй – эскалация. Сейчас, с одной стороны, Трамп намекает на переговоры. Но не надо себя обманывать – эти переговоры просто средство усыпить бдительность иранцев и выиграть время. Под их прикрытием идет переброска в регион двух экспедиционных отрядов морской пехоты и десантных кораблей, и, судя по всему, каких-то подразделений армии, предположительно, из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Спецназ, 75-й полк рейнджеров и 160-й авиаполк спецназначения уже там.

Циркулируют слухи о планируемом захвате острова Харг или острова Кешм в Персидском заливе, или же сразу двух. США, безусловно, захватят острова, противопоставить американскому десанту иранцам нечего. Но это не приведет к окончанию войны, а Иран получит новые цели для поражения.

Еще США могут организовать вторжения разного рода иррегулярных отрядов – от курдов до белуджей, подкрепленное небольшими американскими контингентами. Но это тоже не поможет разбить Иран, только приведет к необходимости перебрасывать на помощь все новые американские войска.

Они выиграют все бои. Потери Ирана будут огромными, а американцев – околонулевыми. Но стратегии, позволяющей победить, у США пока нет, и нет никаких намеков, что они ее придумают.

Предвоенная стратегия Ирана в виде ставки на иррегулярные формирования по всему региону, и на ракеты, как фактор сдерживания, тоже не оправдала себя. Однако иранцы быстро пришли к другой стратегии – превращение войны в тотальную. Возложение на мировую экономику издержек этой войны в виде роста цен на нефть означает создание мощнейшего политического давления на Трампа как вне США, так и внутри. Что касается Израиля, то Иран старается создать у израильского населения чувство безысходности – по одной-две ракеты каждый день парализуют нормальную жизнь, а выхода нет, свои атаки не приносят результата в виде снижения числа ракет.

В итоге, как и во Вьетнаме, США должны столкнуться с ситуацией, когда война получает перспективу идти вечно и в то же время безрезультатно. Все потери и затраты оказываются напрасными. Сейчас этих потерь почти нет, но если в бой пойдут морские пехотинцы, спецназ и парашютисты, то они неизбежны. Ирану все это отчасти выгодно – при больших потерях Конгресс может потребовать выхода США из войны, а воевать в одиночку Израиль долго не сможет. И тогда Иран победит Америку точно так же, как в свое время ее победил и Вьетнам.