    Премьер Хорватии опроверг создание военного союза против Сербии
    Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Премьер Дании подала в отставку после выборов
    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 16:40 • В мире

    Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу

    Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу
    Tекст: Александр Тимохин

    Агрессия США против Ирана все больше показывает ошибки, совершенные Пентагоном в военном планировании. Похоже, перед нами те же ошибки, которые когда-то уже привели Штаты к поражению во Вьетнамской войне. О чем идет речь, с помощью чего победил в свое время Вьетнам – и на что сегодня рассчитывает Иран?

    Чтобы понять, почему США неожиданно для многих не побеждают в иранской войне, прежде всего стоит вспомнить еще одну войну, которую Вашингтон проиграл – войну во Вьетнаме. Более того, эта война стала символом военного поражения США как такового.

    Как Вьетнам победил США стратегически

    Поражение США во Вьетнаме выглядит тем более удивительно, что американцы не только были неизмеримо сильнее вьетнамцев, но и выиграли почти каждую отдельную битву с ними. Вьетнамский спецназ и летчики иногда побеждали, Вьетнамская народная армия на поле боя била и южновьетнамцев, и американских союзников из Лаоса, и тайцев, которые воевали на стороне США, но бои с американцами становились для вьетнамцев настоящей резней.

    Это касалось не только сухопутной, но и воздушной войны. Когда в 1972 году американцам понадобилось усадить вьетнамцев за стол переговоров, в небе над Демократической республикой Вьетнам появились армады американских самолетов. Вьетнамцы обнаружили, что бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые до этого сбивали как мишени, теперь спокойно проходят ПВО, давя ее помехами. Вьетнаму пришлось пойти на переговоры, но это лишь затянуло его победу.

    Не имея возможности победить США на тактическом уровне, провести хоть сколько-нибудь результативную операцию против американских войск, Вьетнам победил на уровне стратегическом. Сами американцы описывают вьетнамский подход словами, которые приписываются ими Во Нгуен Зиапу, который во время войны был замминистра обороны ДРВ, заместителем премьер-министра и лично отвечал за планирование и ведение войны:

    «1. Когда неверна тактика и неверна стратегия, война будет быстро проиграна. 2. Когда тактика верна, но неверна стратегия, сражения будут выигрываться, но война будет проиграна. 3. Когда тактика неверна, но верна стратегия, сражения будут проигрываться, но война будет выиграна. 4. Когда верна тактика и верна стратегия, война будет выиграна быстро».

    Вьетнамцы прошли свою войну по варианту номер три. Их тактика была негодная, но они имели правильную стратегию.

    Проиграв почти все бои, они победили в войне в целом. Американцы же наоборот – выиграв почти все боестолкновения, войну в целом проиграли.

    Стратегия Вьетнама состояла в ведении революционно-освободительной войны. Вьетнамцы сначала делали все для обеспечения надежной поддержки населения и паралича вражеских структур управления (на юге). Затем они вели многолетнюю партизанскую войну на истощение в Южном Вьетнаме и многолетнюю же «противовоздушную» войну над Северным Вьетнамом.

    Успехи на поле боя для вьетнамцев были не так важны, хоть к ним и стремились изо всех сил, свои потери игнорировались. Требуемый политический результат достигался за счет донесения до противника двух простых вещей – эта война будет идти вечно и все его потери в ней окажутся напрасными. После этого оставалось просто убивать хоть какое-то число вражеских солдат.

    Когда до американцев дошло, что делает Северный Вьетнам, они начали искать выход. В 1973 году американские войска были выведены из Вьетнама. Исход войны после этого стал предрешен – в 1975 году Сайгон пал. Северный Вьетнам победил, объединив страну.

    В США были написаны тысячи книг, посвященных анализу этого грандиозного для Америки поражения. Казалось бы, в Пентагоне должны были сделать выводы, выучить уроки Вьетнама. Однако раз за разом США повторяли одну и ту же ошибку.

    Например, с 2001 по 2021 годы США победили почти во всех более-менее значимых боях с талибами - но в итоге были вынуждены уйти из Афганистана. Однако и Вьетнам, и талибы имели кое-что общее – их возможности были в основном оборонительными. Нанести сильный удар по американским силам или хотя бы их союзникам они не могли. В 2026 году США совершили агрессию против страны, которая может это сделать – и снова стали повторять ошибки Вьетнама.

    В чем ошиблись США при нападении на Иран

    При анализе текущей войны против Ирана возникает  чувство, что у США не было никакого плана. Мы уже писали, что действия США имеют шансы на успех при наличии некоего козыря внутри Ирана. Например, агентов влияния, «пятой колонны» или чего-то подобного. Но начало войны показало – если этот козырь и был, то он не сработал. Политическая система Ирана осталась стабильной, несмотря на уничтожение лидеров и военных руководителей.

    В остальном расчет американцев выглядит как ковбойское «наши самолеты всех там победят, и они сдадутся». Самолеты на самом деле победили, вот только сдаваться никто не намерен. А самое главное – в отличие от других стран, Иран не побоялся ответить с использованием всех своих возможностей.

    Чтобы понять всю странность американского планирования, стоит напомнить следующее. Иран – древняя страна с населением, верящим в свое культурное превосходство над более молодыми нациями. У Ирана устойчивая двухконтурная политическая система.

    В среднем у иранцев хорошее образование, в том числе техническое. Иран имеет мощную промышленность, в том числе ракетную и способен запускать спутники. У Ирана до войны имелся огромный ракетный арсенал, и наработки по ракетам с дальностью куда большей, чем до Израиля.

    Иран – один из мировых лидеров в области создания БПЛА. Именно иранцы создали де-факто стандарт ударного беспилотника большой дальности – «Шахед-136», который скопировали и Россия, как «Герань-2», и США как LUCAS, применяя их уже против самого Ирана.

    Наконец, Иран большой. Если сравнить его площадь с площадью смежных 48 штатов США на континенте (без Аляски и Гавайских островов), что Америка больше всего в 4,85 раза, а уж если населенные районы сравнить, то соотношение становится еще меньше. Размер иранской территории настолько большой, что тактическая авиация не достает до всех его точек без дозаправки в воздухе. Да и население Ирана 92 млн человек без нелегалов, которых там много, от есть на одного иранца приходится примерно 3,76 американцев.

    Да, США имеют колоссальное техническое и тактическое превосходство, но Иран за счет только качественного уровня сил постоянной готовности не сломить – нужна мобилизация всех американских возможностей и готовность к долгой войне.

    Коль скоро Трамп принял политическое решение об агрессии, то американцы должны были как минимум тщательно подготовиться. Адекватно оценить возможности своей авиации по достижению всех объектов на территории страны. Подготовить достаточное количество средств поражения, чтобы этого гарантированно хватило на войну. Предусмотреть, что Иран может начать блокировать Ормузский пролив. Заранее создать силы для конвоирования танкеров и борьбы с минами. Перебросить эти силы в регион перед началом нападения.

    Предусмотреть, как тактическая авиация будет действовать в глубине иранской территории. Заранее прописать все цели для поражения совместно с Израилем.

    Ничего из этого сделано не было. США фактически подготовились к войне только по одному пункту – количество комплектов спутникового наведения для бомб JDAM, которые они запасли, исчисляется сотнями тысяч.

    Но, кроме этого, у них ничего нет. Да, их авиация спокойно бомбит все, что может достать. И ВМС Ирана, и ПВО они уничтожили. На текущий момент палубные самолеты F/A-18 спокойно расстреливают иранские военные машины из пушек с малой высоты. Бомбардировщики B-52 летают с бомбами в воздушное пространство Ирана и их никто не сбивает.

    Все бои выиграны, а победы нет. Иран продолжает наносить удары и по Израилю, и по другим союзникам США, атакует инфраструктуру нефтегазодобычи и не дает танкерам выходить в море.

    Израиль, как оказалось, может регулярно бомбить только половину своей зоны ответственности – северо-запад страны. Северо-восток почти не подвергается ударам – туда просто не долететь ни на чем, кроме американских бомбардировщиков, а кидать их в атаку без истребительного прикрытия США боятся. Крылатых же ракет не хватает.  

    Победив на тактическом уровне, США оказались в стратегическом тупике. У США фактически осталось два варианта. Первый – уйти и зафиксировать поражение. На это Трамп не пойдет.

    Второй – эскалация. Сейчас, с одной стороны, Трамп намекает на переговоры. Но не надо себя обманывать – эти переговоры просто средство усыпить бдительность иранцев и выиграть время. Под их прикрытием идет переброска в регион двух экспедиционных отрядов морской пехоты и десантных кораблей, и, судя по всему, каких-то подразделений армии, предположительно, из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Спецназ, 75-й полк рейнджеров и 160-й авиаполк спецназначения уже там.

    Циркулируют слухи о планируемом захвате острова Харг или острова Кешм в Персидском заливе, или же сразу двух. США, безусловно, захватят острова, противопоставить американскому десанту иранцам нечего. Но это не приведет к окончанию войны, а Иран получит новые цели для поражения.

    Еще США могут организовать вторжения разного рода иррегулярных отрядов – от курдов до белуджей, подкрепленное небольшими американскими контингентами. Но это тоже не поможет разбить Иран, только приведет к необходимости перебрасывать на помощь все новые американские войска.

    Они выиграют все бои. Потери Ирана будут огромными, а американцев – околонулевыми. Но стратегии, позволяющей победить, у США пока нет, и нет никаких намеков, что они ее придумают.

    Предвоенная стратегия Ирана в виде ставки на иррегулярные формирования по всему региону, и на ракеты, как фактор сдерживания, тоже не оправдала себя. Однако иранцы быстро пришли к другой стратегии – превращение войны в тотальную. Возложение на мировую экономику издержек этой войны в виде роста цен на нефть означает создание мощнейшего политического давления на Трампа как вне США, так и внутри. Что касается Израиля, то Иран старается создать у израильского населения чувство безысходности – по одной-две ракеты каждый день парализуют нормальную жизнь, а выхода нет, свои атаки не приносят результата в виде снижения числа ракет.

    В итоге, как и во Вьетнаме, США должны столкнуться с ситуацией, когда война получает перспективу идти вечно и в то же время безрезультатно. Все потери и затраты оказываются напрасными. Сейчас этих потерь почти нет, но если в бой пойдут морские пехотинцы, спецназ и парашютисты, то они неизбежны. Ирану все это отчасти выгодно – при больших потерях Конгресс может потребовать выхода США из войны, а воевать в одиночку Израиль долго не сможет. И тогда Иран победит Америку точно так же, как в свое время ее победил и Вьетнам.

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

