С начала года на Украине мобилизовали 21 священника и монаха УПЦ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине с начала 2026 года насильно мобилизовали не менее 21 священника и монаха канонической Украинской православной церкви, передает ТАСС. Издание отмечает, что подсчеты основываются на официальных данных и свидетельствах очевидцев.

В большинстве случаев священнослужителей отправляли в учебные части, а затем в армейские подразделения. Прихожанам удавалось добиться освобождения лишь в некоторых эпизодах, однако как минимум 15 человек были вынуждены принимать участие в военной подготовке. Особенно острая ситуация сложилась на западе страны, где приходы УПЦ часто остаются без духовных наставников.

По данным агентства, в Тернопольской области не менее девяти приходов теперь не имеют священников. Среди мобилизованных оказались монахи известнейших монастырей – Киево-Печерской и Почаевской лавр. В ряде случаев задержания проходили прямо на территории храмов и монастырей.

Так, в феврале в городе Никополе был задержан настоятель местного Свято-Троицкого храма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники киевского ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила.

В феврале представители военкомата увезли протоиерея Александра Чернядьева прямо с территории Свято-Троицкого храма.

В ноябре прошлого года военкомы похитили настоятеля храма в Черкасской области Алексея Лукаша во время богослужения.