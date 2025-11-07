Сотрудники военкомата похитили настоятеля храма УПЦ на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», сотрудники территориального центра комплектования увезли настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша из города Смела Черкасской области на Украине. Об этом сообщили представители Союза православных журналистов.

По информации союза, задержание произошло во время богослужения. Настоятеля доставили в местный военкомат, с тех пор он перестал выходить на связь. Представители Черкасской епархии и родственники священника не получили никаких документов, подтверждающих законность задержания или церковный статус задержанного. Жена настоятеля вынуждена была вызвать полицию, чтобы попытаться передать мужу необходимые лекарства.

В союзе отмечают, что число подобных случаев мобилизации или задержания духовенства УПЦ на Украине значительно возросло. В сентябре депутат Артем Дмитрук сообщал о мобилизации пятерых священников УПЦ, ранее в Ровненской области задерживали еще двоих. По утверждению журналистов, подобное происходило и в других регионах страны.

На фоне недавнего вступления в силу закона о запрете УПЦ, который Верховная рада приняла и подписал Владимир Зеленский, ситуация для канонической церкви на Украине резко осложнилась. Киев предложил УПЦ разорвать любые связи с Русской православной церковью, несмотря на заявление о независимости в 2022 году. Украинские власти продолжают проводить масштабные гонения на УПЦ, самую крупную православную общину страны, возбуждая уголовные дела против духовенства и организовывая захват храмов раскольниками из ПЦУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Запорожской области пятеро священнослужителей канонической Украинской православной церкви приняли участие в мобилизации после использования против них психологического давления.

В Одесской области сотрудники военкомата удерживают настоятеля Троицкого храма УПЦ Александра Московчука уже четвертые сутки после похищения. В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма Святой Параскевы УПЦ Александра Жука.