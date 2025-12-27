Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
Длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов
Воздушная тревога в Киеве продолжается уже примерно девять часов, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Украины.
Сигнал тревоги был впервые объявлен в 2.27 ночи по местному времени (3.27 мск) и сохраняется до настоящего момента, передает ТАСС.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу города наблюдается сниженное давление воды. Причиной названы повреждения в системе энергоснабжения. «На левом берегу столицы понижено давление воды вследствие повреждений в системе энергоснабжения», – отметил Кличко в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Сообщалось, что украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов. Метро Киева оказалось частично обесточено.