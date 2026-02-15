Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.0 комментариев
Экс-министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из страны
Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу, его сняли с поезда, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
В материале отмечается: «В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко… Он был снят с поезда», передает РИА «Новости».
По данным издания, пограничники действовали по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые уведомили их о необходимости получить информацию в случае попытки Галущенко выехать за пределы страны. Галущенко является фигурантом дела о коррупции в энергетической сфере.
В январе антикоррупционная прокуратура Украины пообещала раскрыть новые факты коррупционного дела, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.
Ранее сообщалось, что в рамках антикоррупционного расследования у водителя Андрея Ермака, который прежде занимал пост главы офиса Владимира Зеленского, прошли обыски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.