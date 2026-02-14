Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

Tекст: Денис Тельманов

Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.