Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.
Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.
Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.
Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.
Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.
Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.
Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.
Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.