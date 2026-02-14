МЧС спрогнозировало высокий риск обрушения кровель из-за снега

Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
В связи с ростом числа происшествий МЧС призвало организовать срочную очистку кровель зданий от снега, уделяя особое внимание социальным объектам.
МЧС России призывает немедленно организовать очистку кровель зданий от снега, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с их обрушением и падением льда, передает ТАСС.
Ведомство обращает особое внимание на объекты социальной сферы и места массового пребывания людей, подчеркивая необходимость взаимодействия с органами власти на местах. В МЧС заявили: «Необходимо во взаимодействии с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления организовать незамедлительную очистку кровель зданий, в приоритетном порядке – объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей».
В условиях температурных колебаний ведомство также советует усилить контроль за состоянием кровель и информировать руководителей объектов об их персональной ответственности. МЧС отмечает рост числа случаев обрушения кровель из-за скопившегося снега: с начала года по 13 февраля зафиксировано 44 подобных ЧП.
С начала года в результате падения снега и льда с кровель зданий в России погибли два человека, еще 13 получили травмы. В числе пострадавших – 13 детей, один из которых погиб. Большинство происшествий произошло в Москве, Московской, Нижегородской и Тульской областях.
По данным МЧС, инциденты происходят как на жилых, так и на социальных объектах, включая школы, спортивные и многоквартирные дома. В ряде муниципалитетов уже введен режим «Повышенная готовность», организованы восстановительные работы. В статистику не включены случаи 14 февраля, когда зафиксировано еще девять происшествий, в одном погиб человек.
Риск обрушения кровель остается высоким, особенно на фоне ожидаемого потепления и осадков, отмечают в МЧС. Синоптики прогнозируют во второй декаде февраля повышение температуры, что приведет к увеличению массы снега на крышах, а при низких темпах очистки вероятность новых ЧП оценивается как высокая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ханты-Мансийском автономном округе подросток погиб после схода снежной массы с крыши дома.
Ранее в тот же день в Котовске мужчина 1955 года рождения погиб после обрушения козырька на входе в хирургическое отделение больницы из-за скопившегося снега.