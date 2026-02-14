Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Армянская церковь осудила дело против католикоса Гарегина II
Резиденция католикоса всех армян Гарегина II выступила с резкой критикой по поводу возбуждения уголовного дела против католикоса и запрета на выезд духовного лидера.
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II, передает ТАСС.
Пресс-канцелярия Армянской апостольской церкви выступила с официальным заявлением, в котором действия прокуратуры названы «безосновательными и незаконными». В документе отмечено, что запрет Гарегину II покидать Армению рассматривается как явно политическое решение.
«Первопрестольный Святой Эчмиадзин выражает глубокое возмущение и решительно осуждает тот факт, что прокуратура Армении возбудила уголовное дело против верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II, и запретила Его Святейшеству покидать Армению», – говорится в заявлении.
Представители церкви подчеркнули, что подобные меры расцениваются как давление на духовного лидера и попытка дискредитации института католикосата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса Гарегина II по обвинению в препятствии исполнению судебного решения.
Ранее в Ессентуках прошла массовая акция в защиту Армянской Апостольской Церкви, столкнувшейся с давлением армянских властей.
Армянские священники в Москве провели протест против политики властей Армении, которую назвали «богоборческой» и «церковно-захватнической».