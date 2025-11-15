Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве

Tекст: Вера Басилая

Митинг священников Армянской апостольской церкви прошел у посольства Армении в Москве. Священники Армянской апостольской церкви в России недовольны политикой Еревана, которую называют «богоборческой» и «церковно-захватнической».

Акция проводилась 15 ноября под лозунгом «Мы вместе с Эчмиадзином» у здания посольства Республики Армения в Москве, а также у консульства Армении в Петербурге.

Между тем Армянская апостольская церковь в России выступила с критикой властей Армении. В заявлении священнослужители решительно осудили «антиконституционный, богоборческий и антицерковный курс» республиканских властей, отметив незаконные аресты и дискредитацию духовного сословия, а также преследование граждан, защищающих Церковь.

Священнослужители призвали верующих к бдительности и предостерегли от «зловредной лжи» в публичном пространстве, указав на опасность разобщения общества. Особый акцент они сделали на защите духовных и национальных ценностей и верности Эчмиадзину.

Эчмиадзин – духовный и административный центр Армянской апостольской церкви, а также древний город Вагаршапат в Армении. Это один из древнейших христианских монастырских комплексов в мире, где находится резиденция Католикоса всех армян.

Ранее армянская апостольская церковь после задержания ряда священнослужителей обвинила власти Армении в давлении.

В Армении в октябре задержали представителей духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви по делу о воздействии на участников собраний.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми изгнать духовного лидера Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине. Также он обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.

Газета ВЗГЛЯД писала, как возник конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью и чего добивается премьер-министр Армении.