Армянские священники вышли на акцию протеста у посольства Армении в Москве
Армянские священники в Москве вышли на протест, выразив резкое недовольство политикой властей Армении, которую называют «богоборческой» и «церковно-захватнической».
Митинг священников Армянской апостольской церкви прошел у посольства Армении в Москве. Священники Армянской апостольской церкви в России недовольны политикой Еревана, которую называют «богоборческой» и «церковно-захватнической».
Акция проводилась 15 ноября под лозунгом «Мы вместе с Эчмиадзином» у здания посольства Республики Армения в Москве, а также у консульства Армении в Петербурге.
Между тем Армянская апостольская церковь в России выступила с критикой властей Армении. В заявлении священнослужители решительно осудили «антиконституционный, богоборческий и антицерковный курс» республиканских властей, отметив незаконные аресты и дискредитацию духовного сословия, а также преследование граждан, защищающих Церковь.
Священнослужители призвали верующих к бдительности и предостерегли от «зловредной лжи» в публичном пространстве, указав на опасность разобщения общества. Особый акцент они сделали на защите духовных и национальных ценностей и верности Эчмиадзину.
Эчмиадзин – духовный и административный центр Армянской апостольской церкви, а также древний город Вагаршапат в Армении. Это один из древнейших христианских монастырских комплексов в мире, где находится резиденция Католикоса всех армян.
Ранее армянская апостольская церковь после задержания ряда священнослужителей обвинила власти Армении в давлении.
В Армении в октябре задержали представителей духовенства Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви по делу о воздействии на участников собраний.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми изгнать духовного лидера Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине. Также он обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.
Газета ВЗГЛЯД писала, как возник конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью и чего добивается премьер-министр Армении.